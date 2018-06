Roma, Zoomarine a tutto ritmo: festa di salsa con Gessica Notaro e Stefano Oradei

Una giornata speciale tutta dedicata al ritmo della salsa con le star di «Ballando con le stelle» Gessica Notaro e Stefano Oradei. Zoomarine dedica la domenica ai ritmi latini, trasformando per una intera giornata il Parco marino alle porte di Roma in una maxi scuola di ballo. Domani è in programma una no stop di 12 ore di stage con i migliori maestri di Salsa, Bachata e Kizomba che accoglieranno il pubblico chiamato a sperimentare ritmi e sapori latini.



Special guest la coppia rivelazione dell'ultima edizione del programma Rai «Ballando con le stelle», i terzi classificati Gessica Notaro e Stefano Oradei, pronti ad incontrare gli ospiti del Parco per una lunga giornata di musica e divertimento, un appuntamento che si concluderà con il concerto live dei «Croma Latina», tra le band di musica latina più riconosciute a livello nazionale.



In occasione del Summer Salsa Fest - organizzato da Zoomarine sotto la guida attenta dell'amministratore delegato Renato Lenzi - sarà possibile acquistare l'ingresso al Parco unitamente ad uno speciale tagliando per accedere agli 11 stage di danza in programma. Solo per domani, inoltre, Zoomarine ha previsto uno speciale ingresso alle ore 19 (dopo la chiusura delle attrazione del parco) al prezzo di 16 euro per assistere al concerto dei Croma Latina, con special guest Gessica Notaro e Stefano Oradei. Una occasione unica per godersi, ad un prezzo eccezionale, la grande festa in piazza Allegria ed incontrare i ballerini star di questa edizione di «Ballando con le stelle».

