Actual, dal web al primo romanzo: «Nord o Sud? Roma è bella tutta»

di Veronica Cursi

Se «il top è solo un daje che ha fatto i soldi», gli Actual - il duo comico romano che della rivalità tra Roma nord e Roma sud ne ha fatto un marchio - «sono sicuramente dei ragazzi che hanno vinto una scommessa». E neanche da poco. I loro video (da Rimorchiare a Roma nord alle università di Roma) collezionano più di 20 milioni di visualizzazioni sul web, e ora Lorenzo Tiberia, 31 anni, e Leonardo Bocci, 28, si sono lanciati in una nuova sfida: il debutto in libreria con il primo romanzo “Noi, lei e Roma” che verrà presentato oggi, alle 18, alla Feltrinelli su via Appia.

Al centro del racconto c’è sempre la Capitale. Ma nell’eterna sfida tra i kebbabari di Roma sud e gli apericena di Roma nord stavolta ci si mette anche un ragazza (straniera, per par condicio).



Ma voi avete mai litigato per una donna?

«No, fortunatamente abbiamo gusti diversi e poi quelli di Roma sud sono più di bocca buona (ridono)».



Chi rimorchia di più?

«Mi sa quelli di Roma nord, c’hanno i macchinoni..».



I vostri video sono parodie esilaranti: Ponte Milvio contro Eur, Ostia contro Fregene. Ma la rivalità scherzosa tra Roma Nord e Roma Sud esiste davvero.

«Assolutamente. Noi ci ispiriamo a quello che viviamo tutti i giorni».



Voi dove abitate?

«Via Cassia, Roma nord, e la Montagnola all’Eur».



Come si viete conosciuti?

«Nel 2009 in una scuola di recitazione, ci accomunava la passione calcistica per la Roma. Abbiamo provato a fare un video sul Fantacalcio romanista. Da quel progetto ne sono nati altri, Romanzo capitale (parodia di »Romanzo criminale) fino a “Rimorchiare a Roma nord”, il boom con 2 milioni di visualizzazioni».

Insomma quello che sembrava un gioco è diventato un lavoro a tutti gli effetti, quanto guadagnate?

«Ci campiamo bene».



Non solo Nord e Sud, però, nei vostri video raccontate Roma anche nelle sue difficoltà, le voragini, il traffico: voi che Capitale vorreste?

«Una Roma vicina alle grandi capitali europee, più pulita e organizzata. E’ la città più bella del mondo e fa male vederla così».



Il sottotitolo del libro recita: “L’importante è vivere dalla parte giusta del Tevere”. E qual è?

«Vi sveliamo un segreto, Lorenzo è di Roma Nord e adora Testaccio a me piace molto Ponte Milvio: Roma è bella tutta

.

