La scrittrice Ben Pastor (all'anagrafe Maria Verbena Volpi) si è aggiudicata il Premio Internazionale Speciale Flaiano per la letteratura. Giancarlo De Cataldo con “L’Agente del caos” (Einaudi), Gianfranco Di Fiore per “Quando Sarai nel vento” (66thand2nd) e Andrea Moro con “Il segreto di Pietramala” (La nave di Teseo) sono i tre finalisti che si contenderanno il Premio Flaiano di Narrativa di 5000 euro. Assegnati i Premi per l’Italianistica. Quest’anno sono risultati vincitori del 17mo Premio Internazionale Flaiano dedicato alla cultura italiana nel mondo la brasiliana Ligiana Costa, la scozzese Anne Pia ed il peruviano Jorge Wiesse Rebagliati. La consegna dei Premi avverrà domenica 8 luglio a Pescara.

