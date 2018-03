Da Cesari a Petrignani, ecco i 40 libri proposti per lo Strega

È scaduto oggi il termine per le segnalazioni dei libri che possono concorrere alla LXXII edizione del Premio Strega, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca.



Gli Amici della domenica, il gruppo storico della giuria del premio, hanno proposto 40 libri di narrativa in lingua italiana pubblicati tra il 1° aprile dell’anno precedente e il 30 marzo dell’anno in corso. Ricordiamo che a partire da questa edizione ogni Amico ha la prerogativa di segnalare un’opera che ritiene meritevole di concorrere, senza più alcuna necessità di associarsi a un altro giurato come, invece, avveniva in passato.



I titoli proposti verranno ora esaminati dal Comitato direttivo del premio, presieduto da Melania G. Mazzucco e composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Simonetta Fiori, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine. Spetta al Comitato infatti scegliere i 12 titoli che si disputeranno l’edizione 2018 sia tenendo conto delle segnalazioni degli Amici sia sulla base di valutazioni proprie che potranno eventualmente integrare la lista iniziale.



I 12 libri selezionati saranno annunciati il 19 aprile in una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala del Tempio di Adriano – Camera di Commercio di Roma.



Ecco l’elenco dei 40 libri proposti:



Adriano Angelini Sut, L’ultimo singolo di Lucio Battisti, Gaffi – proposto da Simonetta Bartolini.

Marco Balzano, Resto qui, Einaudi – proposto da Pierluigi Battista.

Ilaria Bernardini, Faremo foresta, Mondadori – proposto da Caterina Bonvicini.

Giorgio Biferali, L’amore a vent’anni, Tunué – proposto da Lucio Villari.

Massimo Bubola, Ballata senza nome, Frassinelli – proposto da Alessandro Perissinotto.

Gianfranco Calligarich, Quattro uomini in fuga, Bompiani – proposto da Paolo Mauri.

Carlo Carabba, Come un giovane uomo, Marsilio – proposto da Edoardo Nesi.

Daniele Cavicchia, Zeta l’ultima della fila, De Felice Edizioni - proposto da Francesca Pansa.

Severino Cesari, Con molta cura, Rizzoli – proposto da Giancarlo De Cataldo.

Edoardo Chiti, Atlas, Round Robin Editrice – proposto da Sergio Givone.

Anne-Riitta Ciccone, I’m. Infinita come lo spazio, Il Foglio – proposto da Elisabetta Kelescian.

Marco Ciriello, Uno di questi giorni, Rubbettino – proposto da Paolo Di Stefano.

Mario Collarile, Il terzo padre, Historica Edizioni – proposto da Maria Cristina Donnarumma.

Maurizio Cotrufo, Il pescatore gentiluomo, Editoriale Scientifica – proposto da Diego Guida.

Carlo D’Amicis, Il gioco, Mondadori – proposto da Nicola Lagioia.

Sergio De Santis, Non sanno camminare sulla terra, Mondadori – proposto da Antonio Denenedetti.

Gianfranco Di Fiore, Quando sarai nel vento, 66th and 2nd – proposto da Marcello Fois.

Silvia Ferreri, La madre di Eva, Neo Edizioni – proposto da Ottavia Piccolo.

Patrick Fogli, A chi appartiene la notte, Baldini+Castoldi – proposto da Piero Gelli.

Dori Ghezzi, Giordano Meacci, Francesca Serafini, Lui, io, noi, Einaudi Stile Libero – proposto da Sandro Veronesi.

Helena Janeczek, La ragazza con la Leica, Guanda – proposto da Benedetta Tobagi.

Sergio Lambiase, Adriana cuore di luce, Bompiani – proposto da Antonella Cilento.

Lia Levi, Questa sera è già domani, Edizioni e/o – proposto da Dacia Maraini.

Loredana Lipperini, L’arrivo di Saturno, Bompiani – proposto da Stefano Bartezzaghi.

Elvis Malaj, Dal tuo terrazzo si vede casa mia, Racconti Edizioni – proposto da Luca Formenton.

Francesca Melandri, Sangue giusto, Rizzoli – proposto da Gianpaolo Gamaleri.

Angela Nanetti, Il figlio prediletto, Neri Pozza – proposto da Carla Ida Salviati.

Sergio Livio Nigri, Il marito paziente, Biblioteca dei Leoni – proposto da Maurizio Cucchi.

Paolo Onori, Fare pochissimo, Marcos y Marcos – proposto da Antonio Pennacchi.

Sandra Petrignani, La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Neri Pozza – proposto da Biancamaria Frabotta.

Letizia Pezzali, Lealtà, Einaudi Stile Libero – proposto da Teresa Ciabatti.

Andrea Pomella, Anni luce, ADD Editore – proposto da Nadia Terranova.

Luca Ricci, Gli autunnali, La nave di Teseo – proposto da Renato Minore.

Andrea Salonia, Domani, chiameranno domani, Mondadori Electa – proposto da Rosellina Archinto.

Isabella Schiavone, Lunavulcano, Lastaria – proposto da Ludina Barzini.

Brunella Schisa, La nemica, Neri Pozza – proposto da Romana Petri.

Yari Selvetella, Le stanze dell’addio, Bompiani – proposto da Chiara Gamberale.

Giuseppe Sgarbi, Il canale dei cuori, Skira – proposto da Furio Colombo.

Carlo Maria Steiner, Dottor Marx, Felix Krull Editore – proposto da Franco Cardini.

Giordano Tedoldi, Tabù, Tunué – proposto da Filippo La Porta.

