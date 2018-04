“Non è un lavoro per vecchi”: il co-fondatore di The Blonde Salad svela i segreti dello startupper

di Sabrina Quartieri

C’è la storia di Depop, l’app di social shopping per comprare e vendere direttamente dal proprio smartphone; c'è quella di Musixmatch, il più grande catalogo online di testi di canzoni che conta, oggi, oltre 60 milioni di utenti. E ce ne sono molte altre, a testimoniare successi e insuccessi del mondo delle startup. Tutti casi passati in rassegna nel libro “Non è un lavoro per vecchi” edito da DeAgostini e scritto da chi, insieme a Chiara Ferragni, nel 2009 ha fondato uno dei fashion blog più seguiti di sempre: The Blonde Salad. L’autore è Riccardo Pozzoli, brillante startupper laureato in Finanza alla Bocconi. Un uomo, poco più che 30enne, che vanta diverse iniziative imprenditoriali all’avanguardia nel campo della moda, dei social network e della ristorazione.



Alcune vincenti, come il servizio di food delivery Foorban, attivo al momento a Milano; altre, che non sono andate bene. «L’importante però è non smettere di provarci», scrive Pozzoli nel volume che dispensa consigli su come trasformare un’idea in un business, imparando nel frattempo a spogliarsi delle etichette, a pensare fuori dagli schemi e a non avere paura di sbagliare. Il giovane imprenditore infatti non si è mai arreso di fronte a una delusione. D’altronde, proprio «il fallimento è il più grande maestro», ricorda lo scrittore citando Yoda di Star Wars (e se lo dice uno come lui, vale la pena crederci). Il coraggio di ricominciare, unito alla creatività e alla passione, spiegano l’ascesa della TBS Crew, l’impresa fondata dalla Ferragni e da Pozzoli nel 2011 divenuta nel tempo un impero con un fatturato da milioni di euro. E soprattutto, un progetto talmente innovativo, da aver condizionato in questi anni la business strategy della moda. Ma la più grande soddisfazione professionale per Pozzoli è arrivata quando, dopo soli tre anni dalla nascita del blog, lui e Chiara sono stati invitati a presentare la loro esperienza agli studenti di Harvard.



Capitolo dopo capitolo, lo sguardo dell'autore sul passato, presente e futuro del mondo del lavoro è allo stesso tempo incoraggiante e pragmatico. Insieme a lui si scoprirà chi è, davvero, uno startupper, e come si trasforma un sogno in un’idea precisa, e questa in un’azienda di successo. Ancora, si capirà cosa fare nel concreto quando per un progetto si parte – o si riparte - da zero, magari dopo che la vita ci ha costretto a voltare pagina e a lasciarci alle spalle un passato che non ci appartiene più. Ma niente paura, perché nell’era della rivoluzione digitale e delle incertezze lavorative - secondo quanto sostenuto nel libro - non manca di sicuro la possibilità di fare impresa e di costruirsi un percorso professionale più gratificante. A tutte le età. «Perché essere vecchi non è una questione anagrafica. Vecchio è chi non vuole mettersi in gioco, chi non scommette su se stesso, chi ha paura di cambiare idea». Parola di un imprenditore seriale (di successo).



“Non è un lavoro per vecchi” di Riccardo Pozzoli (casa editrice DeAgostini, pp. 214, euro 16,50)





