Il filo magico per uscire dalla sofferenza. "Dall'inferno a Central Park" di Roberto Di Sante

Quel filo magico per uscire dalla sofferenza. E’ il filo conduttore del libro di Roberto Di Sante “Corri-Dall’inferno a Central Park” (Ultra Novel editore) presentato ieri nella suggestiva ed elegante cornice di Palazzo Firenze, sede romana della società Dante Alighieri. La dura esperienza della depressione superata dalla passione per la corsa. Ne hanno discusso assieme all’autore Maddalena Cialdella (psicologa e psicoterapeuta familiare), Fabio Isman (giornalista e scrittore), Alessandro Masi (Segretario Generale della Dante) e Alvaro Moretti (Vicedirettore de Il Messaggero). «Ho scritto questo libro - ha detto l'autore rispondendo alle domande del pubblico - per condividere la mia esperienza con altre persone. Il filo magico che mi ha salvato è una passione, nel mio caso è stata la corsa che mi ha portato via dal pozzo buio della depressione».

