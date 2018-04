Esce in Italia "Il Mondo è Pieno di Cretini?": un caso editoriale in Nord Europa

"Il mondo è pieno di cretini? O sei tu che non riesci a farti capire?" di Thomas Erikson è stato un caso editoriale da 1 milione di copie vendute in Svezia, Novergia e Finlandia. Ora, il libro uscirà in Italia dal 3 maggio per l'editore Tea.



Vi è mai capitato di sentirvi come se foste caduti in mezzo a un gruppo di alieni che non capiscono la vostra lingua?Spesso le difficoltà di comunicare con gli altri, o di comprenderli, ci spingono a pensare di essere circondati da una manica di… cretini. Il problema è che il più delle volte non sappiamo riconoscere la personalità dei nostri interlocutori.

Thomas Erikson ci insegna a farlo, dividendo le persone in 4 gruppi:



a) rosse – dominanti, competitive, impazienti;

b) blu – analitiche, prudenti, precise;

c) gialle – estroverse, empatiche, creative;

d) verdi – affidabili, pazienti, perseveranti.



Quattro categorie ideali che si rivelano decisive per imparare a «leggere» gli altri e a comunicare con loro in maniera efficace. Un metodo innovativo per evitare equivoci, conoscere meglio noi stessi e gli altri e ridurre notevolmente il numero di… cretini intorno a noi.

