Libri e musica a Capalbio: dodici autori al festival

Libri e musica a Capalbio. Torna il “festival sul piacere di leggere”: Capalbio Libri. L’appuntamento letterario, giunto alla sua dodicesima edizione, si svolgerà come da tradizione in Piazza Magenta, nel cuore del centro storico del borgo maremmano. La manifestazione, ideata e diretta da Andrea Zagami e organizzata dall’agenzia di comunicazione Zigzag in collaborazione con il Comune di Capalbio, si svolgerà da sabato 28 luglio a lunedì 6 agosto.

Saranno dodici gli autori e i libri in programma. La presentatrice dell'edizione 2018 del festival, fil rouge per tutte le serate, sarà Marta Mondelli. Una importante novità di questa edizione è la collaborazione tra Capalbio Libri e Orbetello Piano Festival. La serata conclusiva del festival avrà quindi luogo lunedì 6 agosto ad Orbetello, con il Premio Strega 2018 Helena Janeczek. Atteso per mercoledì 1 agosto in Piazza Magenta, invece, il concerto per pianoforte di Robertas Lozinskis, offerto dall'Orbetello Piano Festival.

Ad aprire la manifestazione, sabato 28 luglio alle 19, sarà la presentazione del libro di Nicola Gratteri (Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale - Mondadori). Doppia la serata di domenica 29 luglio: Federico Fubini (La maestra e la camorrista. Perchè in Italia resti quel che nasci – Mondadori) e Giuseppe Procaccini (L'abaco dei sentimenti confusi - Gaffi).

Protagonista della serata di lunedì 30 sarà Lia Levi (Questa sera è gia domani - E/O, Premio Strega Giovani 2018). Seguiranno le presentazioni dei libri di Nathalie Peigney (Sophie la parigina. 103 cose da sapere per essere come lei - Rizzoli), Alessandro Wagner (Arricchirsi con onore. Elogio del buon imprenditore), Lisa Roscioni (La badessa di Castro. Storia di uno scandalo – Il Mulino), Roberto Napoletano (Il Cigno nero e il Cavaliere bianco. Diario italiano della grande crisi – La nave di Teseo), Claudio Cerasa (Abbasso i tolleranti. Manuale di resistenza alla sfascismo – Rizzoli). Il festival letterario e musicale sarà chiuso da Helena Janeczek sul palco di Orbetello, in Piazza Giovanni Paolo II.

