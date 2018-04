Palermo in vetrina a Buenos Aires per la Fiera internazionale del libro

L’Italia, con la tradizione millenaria di Palermo capitale della cultura italiana 2018, è protagonista alla 44ma Fiera Internazionale del Libro di Buenos Aires, principale appuntamento del panorama culturale argentino, con oltre 45.000 metri di superficie, 12.000 specialisti del settore e oltre un milione di lettori. «Quest’anno Palermo, capitale della cultura italiana, è stata la scelta naturale per la fiera della capitale culturale dell’America Latina che è conosciuta per essere quella più frequentata del mondo “hispanohablante”» ha detto l’ambasciatore d’Italia in Argentina, Giuseppe Manzo, che ha inaugurato lo stand italiano insieme al ministro della Cultura di Buenos Aires Enrique Avogadro, la direttrice dell’Istituto di Cultura Donatella Cannova e l’assessore alla Cultura di Palermo, Andrea Cusumano.



A Buenos Aires Palermo presenta al pubblico argentino e dell’intera regione le oltre 800 iniziative che si sviluppano durante l’anno sul territorio del capoluogo siciliano attraverso un percorso che comprende tutta l’area metropolitana e che evidenzia la tradizione architettonica e storica rappresentata da luoghi ed edifici emblematici come Monreale e Cefalù o la ricchezza monumentale e culturale della città di Bagheria. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires nell’ambito delle attività di promozione integrata che rientrano nel programma «Vivere all’Italiana» della Farnesina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA