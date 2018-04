Frank Miller, autore di "Sin City", ospite a Comicon di Napoli

E' Frank Miller l'ospite internazionale di maggior rilievo che sarà a Comicon, in programma a Napoli dal 28 aprile all'1 maggio. Il creatore di Sin City, Batman Forever, uno degli autori più amati dal grande pubblico della cultura contemporanea, sarà a Napoli il 29 e 30 aprile alla Mostra d'Oltremare, dove sono attesi 150.000 visitatori da ogni parte d'Italia per la ventesima edizione della rassegna dedicata al fumetto, all'animazione, alle serie tv, ai videogame.



«Per festeggiare questi vent'anni di Comicon - spiega Claudio Curcio, direttore di Comicon - abbiamo aggiunto altri spazi alla Mostra d'Oltremare, dal Padiglione 10 completamente dedicato ai videogiochi e all'Arena Flegrea. Abbiamo tantissimo spazio in più e potremo ospitare più pubblico. E poi ci siamo regalati un ospite speciale oltre a Lorenzo Mattotti, che sarà il magister di quest'anno: Frank Miller, uno dei grandissimi personaggi del fumetto contemporaneo, l'autore del Cavaliere Oscuro e di Sin City, sarà a Napoli».

