“Giornalisti o giudici”, la linea sottile che separa il reporter dalla cronaca-spettacolo

di Paolo Travisi

Due celebri casi di cronaca, l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia e quello di Chiara Poggi a Garlasco, terreno di confronto per due giornalisti di due generazioni diverse, Vittorio Roidi e Lorenzo Grighi, che nel loro libro “Giornalisti o giudici” (edito da Rai Eri) hanno analizzato come sono state raccontate queste notizie.



Le due storie hanno raccolto l'attenzione dell'opinione pubblica, per l'efferatezza dei due delitti o perché i media hanno dato (da subito) un nome all'assassino, scavalcando il diritto alla presunzione d'innocenza? Un interrogativo a cui i due cronisti tentano di rispondere, cercando di andare oltre la superficie, anzi scavando, non nei fatti, ma nel trattamento delle notizie. I due principali indagati, poi imputati, Raffaele Sollecito ed Alberto Stasi hanno subito sorti giudiziarie opposte.



L'uno innocente al terzo grado di giudizio. L'altro colpevole ed in carcere. Ma se spetta alla magistratura il compito di indagare e giudicare, sempre più spesso, come i due giornalisti intendono dimostrare in questo libro, il giudizio dei media arriva prima. Ecco allora che la linea che separa il buon giornalismo da un'informazione scorretta e giudicante diventa sempre più sottile. Ed il pubblico di lettori e spettatori si abitua allo scandalo. “Il giornalismo sta cambiando, soprattutto con le nuove tecnologie, ma restano la filosofia e le regole di questa professione”, dice Carlo Verna, Presidente dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, alla presentazione di “Giornalisti o giudici” presso la sede dell’Ordine.“Tutti noi abbiamo grandi responsabilità in questo frangente in cui il giornalismo professionale viene messo in discussione dal giornalismo libero. Ma il giornalista è una medicina nei confronti delle fake news. Per Vittorio Roidi, coautore del libro e cronista di grande esperienza (per molti anni ha scritto per Il Messaggero) “nei due casi di cronaca citati nel libro, il comportamento di molti giornalisti è stato sbagliato poiché molti hanno preso le notizie principalmente dai pubblici ministeri, dalla polizia giudiziaria, mentre il nostro consiglio è di tenersi a distanza, per la ricerca e comprensione della verità. In questi ultimi anni, soprattutto in tv, ho visto che le storie si usano come intrattenimento, ma i giornalisti devono cercare la verità. Queste sono forme di pseudogiornalismo per questo motivo con questo libro vogliamo porre dei dubbi”.Per Lorenzo Grighi, giornalista Rai, “la cronaca nera deve tornare ad essere raccontata dai professionisti dell’informazione per non alimentare la morbosità umana, come stanno facendo i contenitori di infotainment in tv. Nel libro non entriamo nel merito delle due sentenze, ma ci concentriamo su quella sorta di serializzazione televisiva che divide i protagonisti di queste vicende in buoni e cattivi. Bisogna avere il coraggio di raccontare solo quello che vediamo, se non ci sono novità, non dobbiamo per forza raccontare le cosiddette svolte nelle imdagini”.Per Paolo Gambescia, ex direttore del Messaggero, “i giornalisti sono dei mediatori che si devono interrogare cento volte. Il bravo giornalista deve avere le gambe, il cuore ed il cervello, non deve farsi travolgere dall’emozione e dal particolare a tutti i costi, ma cercare il più possibile la verità”.

