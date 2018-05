Gli alberi del giardino di Ninfa della famiglia Caetani ora vivono anche in un libro

di Elena Panarella e Rossella Fabiani

Gli imponenti cedri dell’Atlante, voluti da Gelasio Caetani, che danno il benvenuto a chi entra nel giardino di Ninfa e che ancora oggi lo dominano. Il colle dei meli ornamentali, realizzato da Donna Lelia Caetani, che in primavera stupiscono per le delicate tinte rosa dei fiori tra i ruderi della chiesa di San Giovanni.



Ci sono storie e aneddoti, caratteristiche botaniche e utilizzi pratici nel volume “Gli alberi” di Antonella Ponsillo, edito dalla Fondazione Roffredo Caetani, che sarà presentato venerdì 11 maggio alle ore 17.30, a Latina, nei giardini del palazzo comunale in piazza del Popolo grazie alla collaborazione con il comune di Latina che ha partecipato alla realizzazione di questo evento.



Un racconto delle specie vegetali presenti in uno degli habitat più prestigiosi del mondo – i giardini di Ninfa – frutto dell’opera e della passione di generazioni di componenti di casa Caetani che, tra gli anni Venti e la fine degli anni Settanta del Novecento, hanno messo nel giardino la propria conoscenza di specie vegetali e la loro innata eleganza che rendono Ninfa un paradiso in ogni momento dell’anno.



Il volume, realizzato grazie alla Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta che tutela il giardino dal 1972, è il primo di tre pubblicazioni ed è dedicato agli alberi che sono i maestosi testimoni e i custodi di questa splendida oasi naturalistica. Seguiranno nei prossimi due anni gli altri volumi dedicati alle rose e agli altri arbusti da fiore. L’autrice, Antonella Ponsillo, descrive gli alberi di Ninfa (54 generi e 186 specie) attraverso schede che ne individuano origine, aspetto, foglie, fiori e che sono corredate da foto a colori e da aneddoti, come l’origine geografica, gli utilizzi pratici, la mitologia.

Non si tratta di una guida soltanto naturalistica, perché sono riportati anche aneddoti e riferimenti sulle scelte operate dai membri della famiglia Caetani che hanno creato e curato il giardino: da Gelasio Caetani, che piantò i primi alberi, alla madre Ada Bootle Wilbraham, alla cognata Marguerite Chapin, alla nipote Lelia, figlia di Roffredo Caetani e ultima giardiniera di Ninfa. L’autrice ha, infatti, condotto ricerche negli archivi storici Caetani per poter meglio comprendere le scelte fatte, dagli inizi con Ada Bootle Wilbraham e Gelasio Caetani che diedero l’avvio al giardino, sino a Lelia, pittrice e giardiniera, venuta a mancare nel 1977, che lasciò nelle sue volontà testamentarie l’istituzione della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta, proprietaria del giardino di Ninfa.



Alla presentazione interverranno, insieme all’autrice del libro, Damiano Coletta, sindaco del comune di Latina, Tommaso Agnoni, presidente della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta, e Lauro Marchetti, direttore del giardino di Ninfa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA