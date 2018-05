“Il segreto di Annibale” svelato da Roberto Giacobbo e Livio Zerbini: l'impresa che stupisce ancora il mondo

È un’impresa mai tentata prima, quella del generale cartaginese Annibale: scavalcare le Alpi con l’intento di invadere l’Italia e porre fine al conflitto che contrappone Roma e Cartagine per il dominio del Mediterraneo. L’esercito di Annibale conta 30.000 uomini e centinaia di animali, tra cui un branco di elefanti: è una campagna ambiziosa, ancora oggi considerata una delle più grandi imprese dell’antichità, entrata fin da subito nella storia e nel mito. Eppure, per molti anni è stata circondata da misteri.









Annibale partì dal Nord Africa per arrivare alla Penisola dalle Alpi attraverso i Pirenei e la Gallia: ma da dove passò esattamente, e come? Di quale valico si servì: attraversò le montagne dal passo del Piccolo San Bernardo, dal passo del Moncenisio, dal colle Clapier o dal Monginevro? Perché è stato tanto difficile ritrovare le tracce di una spedizione così imponente? Quali strategie, imprevisti e tradimenti guidarono i passi del condottiero, una volta giunto in Italia? Oltre duemila anni dopo il viaggio di Annibale, Roberto Giacobbo ci fa rivivere, in pagine avvincenti, la sua storia e i suoi segreti, accompagnandoci “sul campo” insieme agli scienziati che, con i loro studi, hanno portato alla luce la verità, diversa da quella narrata da autori classici come Tito Livio o Polibio. Dal giuramento di odio eterno a Roma alla lunga marcia tra i ghiacci alpini, e dall’epica battaglia di Canne allo scontro fatale di Zama, il romanzo di Annibale, emozionante e ricco di colpi di scena, ci restituisce intatta e viva una delle più affascinanti avventure del mondo antico.



IL SEGRETO DI ANNIBALE, di Roberto Giacobbo con Livio Zerbini, edito da RAI ERI (18 euro) è in vendita in tutte le librerie dall’8 maggio.





Il 31 maggio Roberto Giacobbo presenta e firma le copie del libro "Il segreto di Annibale" Rai Eri al Mondadori Bookstore a Roma in via Tuscolana 771





Roberto Giacobbo, giornalista, è stato autore e conduttore di “Voyager”, trasmissione di grande successo in onda su Rai 2. Fra i suoi libri ricordiamo: 2012: la fine del mondo? (2009), Templari. Dov’è il tesoro? (2010), Aldilà. La vita continua? (2011), Da dove veniamo? (2012), Chi era davvero Gesù? (2013), Città segrete (2015), L’uomo che fermò l’Apocalisse (2017).



Livio Zerbini insegna Storia Romana all’Università di Ferrara, dove dirige il LAD - Laboratorio di studi e ricerche sulla Antiche province Danubiane. Ha insegnato in diverse università europee, tra cui la Sorbona di Parigi. Dirige la missione archeologica italiana in Georgia e in Romania. È autore di 28 libri, di cui alcuni tradotti in diverse lingue, e oltre 150 pubblicazioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA