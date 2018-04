Kureishi: «E ora un film ispirato a Viale del tramonto»

di Riccardo De Palo

L'educazione sentimentale secondo Hanif Kureishi: «Scrivo di sesso perché sono cresciuto negli anni Cinquanta e Sessanta - lei ci crede che sono così vecchio? - erano tempi in cui tutto era proibito, e per noi ogni cosa era tabù, bisognava andare al museo, alla National Gallery, per vedere una donna nuda. L'omosessualità non si vedeva, io non avevo alcuna idea di come fosse fatta una lesbica. Poi abbiamo sperimentato le varie esperienze, la vita in comune, il sesso, finché tutto è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO