Margaret Atwood a Firenze per il Festival degli scrittori, torna in libreria il suo "Occhio di gatto"

Sarà la scrittrice Margaret Atwood ad aprire la nuova edizione del Festival degli scrittori, con una lectio magistralis. Torna a Firenze la grande letteratura internazionale con i cinque finalisti del premio Gregor von Rezzori: Katie Kitamura con Una separazione (trad. Costanza Prinetti Castelletti, Bollati Boringhieri); Andreï Makine in L’Arcipelago della nuova vita (trad. Vincenzo Vega, La Nave di Teseo); Lawrence Osborne in Cacciatori del buio (trad. Mariagrazia Gini Fabula, Adelphi); David Szalay con Tutto quello che è un uomo (trad. Anna Rusconi, Adelphi); Lincoln nel Bardo di George Saunders (trad. Cristiana Mennella, Feltrinelli).



Molte quest’anno le iniziative di condivisione della lettura, dalla selezione delle migliori librerie indipendenti italiane che attraverso il progetto Lettori Esploratori hanno segnalato i loro libri preferiti e, ancora, i Premio ai Giovani Lettori per la migliore recensione accanto agli scrittori in erba del Porto delle Storie.



In occasione del Festival il 3 maggio Ponte alle Grazie ripubblicherà "Occhio di gatto" della Atwood. La protagonista è una pittrice, Elaine Risley, che in occasione della prima retrospettiva delle sue opere ritorna nella città dov’è cresciuta, Toronto. Se n’era andata molti anni prima, per lasciarsi alle spalle i fantasmi della gioventù. Ora, mentre valuta con occhio critico i cambiamenti nella città, Elaine ritrova se stessa bambina. Momenti e atmosfere riaffiorano con lancinante chiarezza: una famiglia felice e anticonformista, che però non l’aveva salvata dall’inferno di crudeltà e ricatti orchestrato da Cordelia, amica e aguzzina. L’unico alleato di Elaine era un occhio di gatto, una biglia dura, fredda, forte, come lei avrebbe voluto diventare.

In un sovrapporsi di passato e presente che attraversa quattro decenni, Elaine esplora le radici della sua personalità adulta, smuove gli strati sommersi della propria coscienza, riconsidera le vie di fuga che la vita le ha offerto. Un romanzo intenso e ironico, in cui ritroviamo la perfezione della scrittura, la trama perfetta e il realismo delle ambientazioni che sono le altre facce del genio della Atwood.



Margaret Atwood è una delle voci più note della narrativa e della poesia canadese. Laureata a Harvard, ha esordito a diciannove anni. Ha pubblicato oltre venticinque libri tra romanzi, racconti, raccolte di poesia, libri per bambini e saggi. Più volte candidata al Premio Nobel per la letteratura, ha vinto il Booker Prize nel 2000 per L’assassino cieco e nel 2008 il premio Principe delle Asturie. Nel 2017 si è aggiudicata il Raymond Chandler Award alla carriera. Fra i suoi titoli più importanti ricordiamo: Il racconto dell'ancella (1985), L'altra Grace (2008), L'altro inizio (2014), Per ultimo il cuore (2016), tutti usciti per Ponte alle Grazie. Margaret Atwood vive a Toronto con il marito, il romanziere Graeme Gibson, e la figlia Jess.

© RIPRODUZIONE RISERVATA