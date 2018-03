“Oltre il Velo degli Dei”, il mito della creazione dell'uomo nel nuovo libro di Athon Veggi: la presentazione a Calcata

I miti delle creazione del genere umano e della raffigurazione del divino nel libro “Oltre il Velo degli Dei", ultima opera dell'egittologa, architetta e artista Athon Veggi che sarà presentato il 25 marzo alle 16 al Granarone di Calcata. All'iniziativa del Comune dell'affascinante borgo in provincia di Viterbo parteciperanno, oltre all'autrice, Syusy Blady, Adriano Forgione e Sebastiano Fusco.



Il libro, pubblicato dalla casa editrice Venexia, accompagna i lettori in un “universo colmo di esseri e creature che fanno parte del nostro retaggio cellulare, iscritti nel nostro dna. I vari dèi di ogni cultura sono simbolicamente uguali in tutte le tradizioni e sono stati associati a pianeti e stelle poiché venivano dal cielo, dalle stelle”.



Confrontando gli scritti dell’Antico Egitto a quelli sumeri, Athon Veggi analizza i miti di creazione del genere umano e della raffigurazione del divino.



Artista ed architetto, Athon Veggi è esperta di fama mondiale di egittologia. Tra le sue esperienze professionali possiamo annoverare negli anni ’80 l’attività di consulenza e insegnamento quale membro del Museo Nazionale di Arte Orientale di Roma, della Cooperativa Eurasia di Roma e dello studio di architettura George S. Fulks (A.I.A.) di Los Angeles. Vive Italia nell’antico borgo di Calcata dove si occupa di Architettura Archetipale. Ha al suo attivo molte mostre in tutto il mondo con opere in collezioni private. Nel 1994 è stato pubblicato un suo libro sulla Tradizione esoterica Egiziana, di cui è cultrice e specialista, “The Book of Doors Divination Deck – An Alchemical Oracle from Ancient Egypt“, scritto insieme ad Alison Davidson e pubblicato dalla Inner Traditions, Rochester – Vermont (1994). A fine ottobre del 2002 ha realizzato un’edizione italiana per la casa editrice Venexia, “Il Libro delle Porte: l’oracolo divinatorio” e, nel 2004, il “Il Libro del Drago: L’architettura del Cosmo“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA