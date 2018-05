Pannofino legge Harry Potter, folla al Salone del libro di Torino

Tutti pazzi per Harry Potter. Al Salone Internazionale del libro di Torino un migliaio di fan è

accorso per ascoltare l'attore e doppiatore Francesco Pannofino leggere l'ultimo capitolo del volume che ha dato inizio alla saga del maghetto. L'ultima tappa di una maratona di lettura, iniziata il 10 maggio tra gli stand della kermesse, per promuovere l'audiolibro Harry Potter e la pietra filosofale di Audible, società Amazon.



«Finalmente anche in Italia sta crescendo l'interesse per gli audiolibri, cosa che negli altri paesi europei accade da anni. Certo - commenta Pannofino - leggere Harry Potter è semplice, perché, oltre ad essere scritto molto bene, è avvincente»



