"La pazienza dei sassi" un libro per dire ai figli: «Ho il cancro»

"La Pazienza dei sassi". Parte la campagna di crowdfunding (ovvero di raccolta fondi) per stampare il libro che racconta ai bambini la malattia. Come si può raccontare la malattia ai propri bambini? E' quello che si è chiesta 4 anni fa Ierma Sega, giornalista e scrittrice, quando le hanno diagnosticato un tumore.



Avrebbe desiderato avere a disposizione un libro colorato che l'aiutasse a comunicare e far capire questa situazione ai suoi bambini. Così ha pensato di scrivere lei quel libro, dando voce a Luca, un bambino di 9 anni che racconta come cambia la quotidianità famigliare quando la sua mamma si ammala di una strana malattia di nome cancro.







E' nato così dalla penna di Ierma Sega e dai pennelli di Michela Molinari La pazienza dei sassi, un albo illustrato che con delicatezza prende per mano genitori e bambini e li accompagna dentro una storia, per affrontare insieme il tema della malattia.



Un lavoro durato quasi due anni grazie anche alla collaborazione e ai pareri di oncologi, pediatri ed esperti del mondo clinico ed educativo, per far si che il libro fosse adatto a piccoli giovani lettori. Da oggi si apre la campagna di crowdfunding sulla piattoforma indiegogo, che permetterà di sostenere la stampa dell'albo illustrato a colori e tradotto in più lingue ( italiano, inglese, tedesco, spagnolo e ladino).

