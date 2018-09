Letteratura, count-down per il premio Campiello tra i favoriti, Rosella Postorino ed Helena Janeczek

di Camilla Mozzetti

E' il giorno decisivo: al gran teatro la Fenice di Venezia questa sera sarà decretato il vincitore del Premio Campiello 2018. Ricca e poledrieca la cinquina dei finalisti. Tra i favoriti ci sono Rosella Postorino, in gara con "Le assaggiatrici" (Feltrinelli), che racconta la vicenda reale delle donne reclutate dalle SS per assaggiare i pasti di Hitler e verificare che non fossero stati avvelenati e Helena Janeczek con "La ragazza con la leica" (Guanda). La Janeczek, scrittrice tedesca naturalizzata italiana, ha già trionfato lo scorso luglio al Ninfeo di ville Giulia vincendo il premio Strega con il romanzo biografico dedicato alla fotografa Gerda Taro.



A contendersi il premio, però, con Postorino e Janeczek, saranno anche Ermanno Cavazzoni con il romanzo fiume "La galassia dei dementi" (La Nave di Teseo), ambientato nell'anno 6.000 dopo una devastazione e un'invasione di alieni; Davide Orecchio con "Mio padre la rivoluzione" (Minimum Fax), dodici racconti sui personaggi della rivoluzione russa, e Francesco Targhetta, con "Le vite potenziali" (Mondadori) che, nel suo esordio in prosa dopo la produzione in versi, racconta la storia di tre uomini molto diversi che lavorano in un'azienda informatica alla periferia di Marghera, alle prese con «le accelerazioni della realtà aumentata».



A scegliere il vincitore, sarà la giuria dei trecento lettori anonimi, mentre la cinquina è stata scelta dalla giuria dei Letterati - presieduta quest'anno dal magistrato e appassionato lettore, Carlo Nordio - tra le 65 opere segnalate sulle 248 ammesse dalla giuria tecnica. Ospite della serata di premiazione, il ministro dei Beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli. Ad annunciarlo, Matteo Zoppas, presidente della Confindustria Veneto e della fondazione "Il Campiello", questa mattina al museo Correr.



