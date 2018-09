Rosella Postorino, neovincitrice del Campiello sarà protagonista a Pordenonelegge

Sarà Rosella Postorino, neovincitrice del Premio Campiello 2018 con “Le assaggiatrici” (Feltrinelli), la protagonista della serata di apertura della 19/ma edizione di Pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori, in programma dal 19 al 23 settembre. Appuntamento alle 21 a Pordenone, nel Convento di San Francesco, per un talk condotto dal direttore artistico di pordenonelegge, Gian Mario Villalta. Interverranno anche Matteo Zoppas, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, e Carlo Nordio, Presidente della Giuria dei Letterati.



Rosella Postorino presenterà il suo libro anche in occasione del dialogo con Mariapia Veladiano il 23 settembre. Anche quest’anno - spiegano gli organizzatori - Pordenonelegge inaugura le sue serate nel segno di un gemellaggio letterario consolidato con il Premio Campiello. Una partnership che si rinnova anche per il Premio Campiello Giovani 2018, in un appuntamento il 20 settembre con i 5 finalisti.

