Biennale Architettura, primo record nel giorno d'inaugurazione

Parte forte “Freespace”, la sedicesima Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia che oggi, primo giorno di apertura al pubblico, ha registrato 7mila visitatori, contro i 6mila dell'edizione 2016.

Numeri in crescita (14.500 contro i 14.00 della passata edizione) anche per gli ingressi nei giorni precedenti del vernissage.



Successo anche sulla stampa internazionale: il New York Times celebra il Padiglione della Santa Sede con le cappelle progettate da architetti di tutto il mondo. L'esposizione composta da dieci luoghi di meditazione nel verde dell'Isola di San Giorgio è stata considerata dal quotidiano newyorkese la new entry più sorprendente.



La sedicesima Mostra Internazionale di Architettura, diretta da Yvonne Farrel e Shelley McNamara e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, rimarrà ai Giardini e all'Arsenale fino al 25 novembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA