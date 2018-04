Dai mobiles alle sculture autoportanti: Calder in mostra a Firenze

Inaugurata in Palazzo Medici Riccardi a Firenze una mostra di opere dello scultore statunitense Alexander Calder: l'esposizione andrà avanti fino al 29 luglio e presenterà non solo opere scultoree, ma anche lettere, disegni privati, bozzetti, gioielli, fotografie dell'artista al lavoro e altre sue invenzioni. Ci saranno opere esemplificative del suo stile creativo tra le quali alcune sculture in movimento, i mobiles (come li definì Marchel Duchamp) e litografie dei cosiddetti stabiles, sculture astratte autoportanti, così chiamate su suggerimento di Hans Arp.



Al Teodelapio, sua gigantesca installazione in acciaio verniciato in nero collocata oggi nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Spoleto, città alla quale Calder fu intimamente legato, è dedicata un'intera sala del percorso espositivo in Palazzo Medici: oltre a fotografie, disegni e manifesti dell'opera, è offerto alla visione del pubblico un bozzetto originale dell'installazione, con il passare degli anni divenuta uno dei simboli della città, e di fatto unica scultura monumentale di Calder in Italia.



La mostra, prodotta e organizzata dall'Associazione Culturale MetaMorfosi e curata da Gianluca Marziani, è stata presentata oggi dal presidente di Metamorfosi Pietro Folena, da Marco Semplici, consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze, Camilla Laureti, assessore alla cultura del Comune di Spoleto.

