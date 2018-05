Il giorno dei Leoni alla Biennale Architettura

È stata ufficialmente inaugurata oggi la 16ma edizione della Mostra Internazionale di Architettura, Freespace. A dare il via alla manifestazione sono stati il presidente della Biennale, Paolo Baratta, sul palco insieme alle curatrici Yvonne Farrell e Shelley McNamara.



Presenti anche le istituzioni tra cui il presidente della Regione Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A consegnare a Eduardo Souto de Moura, architetto portoghese, il Leone d’Oro per il miglior partecipante alla Biennale è stato proprio il primo cittadino veneziano Brugnaro.

La giuria, composta da Frank Barkow, Sofía von Ellrichshausen, Kate Goodwin, Patricia Patkau e Pier Paolo Tamburelli ha inoltre assegnato: il Leone d’Oro per la miglior Partecipazione Nazionale alla Svizzera; il Leone d’Argento per un promettente giovane partecipante alla Biennale a Jan de Vylder, Inge Vinck e Jo Taillieu.



Infine, il Leone d’Oro alla carriera è andato a Kenneth Frampton. Tra le premiazioni sono state date anche una menzione speciale alle Partecipazioni Nazionali alla Gran Bretagna e due menzioni speciali ai partecipanti alla Biennale Andra Matin e Rahul Mehrotra.

