La tecnologia al servizio dell'arte: Panasonic a Brera con "Air inventions"

La tecnologia al servizio dell'arte e el design. La Panasonic, per festeggiare i 100 anni di attività, infatti sarà presente con un’installazione scenografica e di grande impatto visivo in occasione del Fuorisalone a Brera, da martedì 17 aprile a domenica 22. La multinazionale giapponese, produttrice di numerose categorie di prodotto in settori diversi, ha voluto concretizzare il concetto di transizione con un’attività denominata "Air Inventions": un’installazione spettacolare, che sfrutta le tecnologie Panasonic nel condizionamento dell'aria, nell’elaborazione dell’immagine, del suono, dell’illuminazione e perfino nella cura della persona. Inoltre, quest'anno, verranno create speciali occasioni di incontro, "Transitions in Conversation": tre stimolanti momenti di dialogo, volti allo scambio ed alla comunicazione su temi di grande attualità.

Mr. Shigeo Shirai, direttore del Panasonic Appliances Design Center, racconta: «In un mondo in cui i valori si trasformano e si integrano, anche il ruolo del design cambia velocemente. In occasione della Milano Design Week, intendiamo offrire ai visitatori un evento esperienziale e multisensoriale. "Air Inventions" celebra proprio la transizione del design che, da disciplina espressa su elementi materici, può esprimersi artisticamente anche su elementi eterei ed impalpabili come l’aria. "Air Inventions" è uno spazio, nel cuore di Milano, creato per concedersi un respiro a pieni polmoni di aria purissima e incredibilmente elaborata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA