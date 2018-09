Mostra felina a Bergamo, la star è il leopardo delle nevi di Roma

A pelo lungo, corto o senza: tutti in mostra al Palazzetto dello Sport di Caravaggio, in provincia di Bergamo, per un appuntamento di livello internazionale, una vera e propria sfilata di bellezza destinata a tutti i gatti di razza. Tra i maestosi Maine Coon, i loro cugini europei Norvegesi e Siberiani, sarà ospite d’onore il pregiato Bengala, denominato leopardo delle nevi per il suo raffinato mantello a chiazze dal colore candido e gli occhi blu reale, proveniente dall’Allevamento Benglamur di Roma. L’appuntamento sarà per sabato 8 e domenica 9 settembre, a partire dalle 10 e fino alle 19 per l’esposizione internazionale felina: «I gatti più belli del mondo». Gli animali in gara verranno giudicati da giudici internazionali della Wcf (World Cat Federation) nel Best in Show in programma nel pomeriggio di entrambe le giornate.

