Romics d’Oro 2018 a Marco Gervasio e al suo Papertotti, dal 4 al 7 ottobre torna il festival del fumetto

di Valentina Venturi

È un romano a riceve il Romics d’Oro 2018: si tratta di Marco Gervasio, autore Disney nonché matita che ha dato vita sia a "Fantomius", un ladro gentiluomo presente nei numeri di "Topolino" il cui carattere si avvicina a quello di Arsenio Lupin, sia al mitico "Papertotti". «Ho trasformato Totti» commenta un divertito Gervasio «in un papero con il becco simile a quello di Archimede, più che a Paperino. Ma per il resto il disegno del corpo e il carattere sono indiscutibilmente di Totti, lo rispecchiano in tutto e per tutto».





Si è arrivati quindi alla 24esima edizione di “Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games", in programma dal 4 al 7 ottobre alla Fiera di Roma. E a ricevere il Romics d'Oro, oltre all’italiano (e romanista) Gervasio, ci sono altri due disegnatori. Si tratta di Charlotte Gastaut, artista di Marsiglia che si muove con disinvoltura tra disegni, libri e moda e che ad oggi ha pubblicato una sessantina di libri, tradotti in dodici paesi, mentre il terzo Romics d’Oro è stato assegnato a Chris Warner, sceneggiatore ed editor che nel 1989 entra alla Dark Horse Comics e inizia a lavorare a "Predator". Sue le storie di "Terminator", "Black Cross" e "Barb Wire", senza dimenticare le collaborazioni con le testate Batman e Moon Knight. Il premio viene assegnato in concomitanza con l’uscita al cinema di "The Predator", reboot dell’originale film del 1987, nonché quarto della serie.Per il direttore artistico di Romics Sabrina Perucca le parole chiave di questa edizione sono: «La magia grafica, le grandi storie e i temi d’attualità». Ad affiancare le premiazioni ci sono, incontri, workshop e tre mostre, una dedicata al mondo di Gervasio con “Da Topolino a Fantomius fino a Papertotti”, una con le tavole originali di “Charlotte Gastaut tra Illustrazione e Moda” e infine "Diabolik visto da Sergio Zaniboni".Romics XXIV edizionedal 4 al 7 ottobreFiera di Romahttps://www.romics.it

