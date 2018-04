Al via la seconda Biennale nazionale dei Licei artistici: 200 opere in gara

Duecento opere realizzate da studenti di 150 licei artistici italiani sul tema “Il viaggio” con dipinti, fotografie, computer grafica, sculture, video, installazioni. Inoltre, performance teatrali, di danza, laboratori artistici, convegni e premiazioni. Prevista la partecipazione fuori concorso anche di Scuole d’arte europee ed internazionali. Si tratta della seconda Biennale nazionale dei licei artistici promossa da ReNaLiArt (la Rete nazionale dei licei artistici) e finanziata dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Miur. Le opere in concorso saranno esposte a Roma dal 28 aprile al 4 giugno presso lo Spazio Wegil in largo Ascianghi 5 e dal 7 maggio al 4 giugno presso il Palazzo dell'Istruzione (Miur).



Il viaggio è stato scelto come tema per stabilire connessioni tra il mondo della scuola e il contesto artistico e culturale esterno. Sotto la guida dei docenti, i giovani artisti partecipanti hanno toccato con le loro opere i temi del movimento, del vagabondare, dello spostamento, seguendo percorsi fisici e mentali. L’organizzazione e la realizzazione della mostra sono affidate al Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” di Roma. Ogni scuola selezionata partecipa al concorso con una o più opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, in qualsiasi materiale, su ogni supporto analogico o digitale e con l’intervento di suoni, luci e movimenti meccanici ed elettrici. Saranno anche in mostra, in una sezione dedicata a “I Maestri”, le opere di artisti riconosciuti che hanno insegnato nell'istruzione artistica. Anche la seconda edizione della Biennale, così come la prima, il cui tema era “Il gioco”, prevede la partecipazione fuori concorso di scuole d’arte estere, provenienti da: Francia (Parigi), Spagna (Barcellona), Regno Unito (Essex), Germania (Berlino), Corea del Sud (Seul), Cina (Pechino), Israele (Haifa), Marocco (Casablanca). Saranno coinvolte le relative ambasciate e verranno organizzati eventi a tema.

