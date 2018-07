Il rapper Achille Lauro dona un defibrillatore alla Palestra di boxe del Quarticciolo

Nella Palestra Popolare del Quarticciolo, uno spazio dove si pratica la boxe a più livelli, aveva girato il video di "Midnight Carnival", brano che rientra nel suo quarto album, "Pour l'Amour". Un video in cui si documentano le aspettativa di un gruppo di giovanissimi che vivono nella periferia di Roma: la stessa dove è cresciuto anche Achille Lauro. Un luogo che non ha mai dimenticato, neanche adesso che è entrato di diritto tra i più popolari rapper italiani.





Il dono è stato reso noto dagli stessi gestori di questo centro, che, sulla loro pagina Facebook, hanno scritto: «Nuovo defibrillatore per grandi e piccini alla Palestra Popolare Quarticciolo regalato dal grande Achille Lauro! Grazie mille per il sostegno, non è cosa scontata ricordarsi da dove si proviene...Uno dei nostri motti è "dalla Borgata, per la Borgata" e questa è anche la storia tua. Grazie, grazie, grazie, big Lauro!»



