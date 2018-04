Addio ad Avicii, l'ultima foto del dj morto a 28 anni

Il sorriso sul volto da bravo ragazzo. E disponibile alle foto con i fans: risale a 4 giorni ed è probabilmente l'ultima foto del produttore e dj svedese Avicii morto oggi a Muscat, in Oman a 28 anni. La foto è stata appunto scattata con due fans in un resord nel paese arabo.

Tim Bergling scriveva musica da quando aveva 16 anni. Il boom nel 2013 con "Wake me up": per Forbes era il dj più pagato del mondo.

