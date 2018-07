Adriano Celentano, ladri incappucciati prendono d'assalto la sua villa: è la terza volta in un anno

Brutta avventura per Adriano Celentano. La villa dell’artista sarebbe stata presa d’assalto per la terza volta in pochi mesi da un gruppo di ladri: l’ultimo episodio sarebbe avvenuto ai primi di giugno, quando alcuni uomini incappucciati avrebbero scavalcato le recinzioni introducendosi nel parco che circonda la casa.



LEGGI ANCHE: Chiaia, furti nelle case dei vip: banda svaligia 40 appartamenti. Tra le vittime il cantante Sal Da Vinci



È accaduto, scrive il quotidiano Il Giorno, in piena notte: i ladri, scavalcato il recinto, hanno però fatto scattare il sistema di allarme. Sono intervenuti i vigilantes che presidiano la casa del Molleggiato, costringendo alla fuga gli uomini incappucciati, che sarebbero però stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso.



Non è la prima volta che succede: lo scorso anno, prima a febbraio e poi ad aprile, dei malintenzionati avevano tentato di irrompere a casa Celentano. Di questi tentativi di furto o rapina aveva parlato lo stesso Adriano sul suo blog: gli inquirenti stanno indagando per capire che quest’ultimo episodio possa avere dei legami con i due tentativi precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA