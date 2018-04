Alex Baroni, 16 anni dalla morte: il ricordo di Giorgia su Facebook

«Di quell'onda che arriva e non torna mai...». Così, con un disegno e le parole della sua canzone "Onde", Giorgia ricorda Alex Baroni nel giorno dell'anniversario della morte. Sono passati 16 anni: era il 13 aprile del 2002 quando il cantautore italiano perse la vita, dopo 25 giorni di coma irreversibile dall'incidente in moto a Roma. Aveva solo 36 anni. Baroni e Giorgia, dopo una storia d'amore durata anni, si erano lasciati da poco: la cantante ha ricordato il suo Alex con diverse canzoni "Gocce di memoria”, “Marzo” e "Per sempre”. Una perdita, quella di Baroni, che i fan ancora faticano ad accettare: «Alex sempre con noi», scrivono in tantissimi sui social, condividendo foto e canzoni. C'è chi ricorda concerti, momenti vissuti con il sottofondo dei successi di Baroni, parole che assumono significati particolari: anche se non c'è più, a 16 anni dalla morte continua a vivere insieme a chi amava la sua musica.













