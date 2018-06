Alice Mertono al Wind Summer Festival, e il pubblio si scatena sulle note di "No roots": «I fan italiani sono straordinari»

di Alessandro Di Liegro

Quando Alice Merton mette piede sul palco del Wind Summer Festival sembra capitata lì per caso, ma non appena intona la strofa di "No roots" - da settimane ovunque sia in radio che nelle playlist delle hit in Italia, così come negli spot televisivi - il pubblico si scatena nel ballo e nel canto, accompagnando con la propria voce quella della cantante tedesca: «Il pubblico italiano è straordinario, non vedevo l'ora di venire qui in Italia perché i fan sono fantastici e appassionati».



Il suo tour mondiale tocca Roma per la prima volta: «Non ho ancora visto molto della città, spero oggi di riuscire ad andare un po' in giro». Insieme a "No roots", Alice presenta il suo secondo singolo "Lush Out": «continuo a fare quello che voglio, non mi focalizzo su quello che dicono le altre persone, ma solo su quello che voglio esprimere e cerco di fare in modo che sia divertente per tutti». Alice guarda il pubblico e il pubblico risponde entusiasta alla sua carica rock.

© RIPRODUZIONE RISERVATA