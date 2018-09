Nel nuovo disco “Sì” Andrea Bocelli duetta con Ed Sheeran, Dua Lipa e il figlio Matteo

Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban: Andrea Bocelli riunisce alcuni grandi nomi della musica internazionale nel suo album “Sì”, in uscita in tutto il mondo il 26 ottobre per Sugar, distribuito in oltre 60 Paesi tramite Decca Record UK. Il disco contiene anche il duetto con Matteo Bocelli: il figlio ventenne del tenore che canta con il padre “Fall On Me”, brano sul legame tra genitore e figlio, co-scritta dallo stesso Matteo. La canzone accompagnerà i titoli di coda del nuovo film autunnale della Disney “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”, pellicola che vede riuniti Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman. Il singolo, in 5 lingue diverse, è disponibile da oggi insieme a un video con foto inedite di Andrea e Matteo, tratte dall'album di famiglia. Il nuovo lavoro discografico è il primo di inediti a distanza di 14 anni dall'uscita di “Andrea” (2004): 16 nuove canzoni che celebrano l'amore, la famiglia, la fede e la speranza, sotto la produzione del leggendario Bob Ezrin (Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper). Perla del progetto la penna di Tiziano Ferro, che firma uno degli inediti; e, tra le chicche dell'album, il pianoforte di Raphael Gualazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA