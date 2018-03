Sanremo, le accuse di plagio e il bullismo: Andrea Febo esce allo scoperto e lancia il brano "Denuncialo"

di Filippo Bernardi

«A Sanremo avrei voluto spaccare tutto», confessa subito Andrea Febo. Per chi lo ricorda, è tra gli autori del brano portato al Festival dal duo Meta-Moro: quel "Non mi avete fatto niente" tacciato di plagio, scartato, ripescato e infine vincitore. Romano, classe '75 ma l'aspetto di un 30enne, a polverone in corso è rimasto in silenzio. Ora, quasi due mesi dopo, esce finalmente allo scoperto per lanciare "Denuncialo", una canzone scritta a sostegno dell'omonima campagna dell’associazione no profit SolariaLab realizzata contro tutti i tipi di violenza. Quella nei confronti delle donne ma anche la piaga del bullismo, di cui Febo è stato vittima da giovanissimo.



«Sul momento ero arrabbiatissimo, oggi non più. Sono troppo contento di come è andata e devo ammettere che non me lo aspettavo: sapevamo di aver fatto una canzone buona, ma di vincere no. Figurarsi dopo le polemiche...»«"Denuncialo" fa parte di un progetto più ampio contro ogni genere di violenza: io mi sono occupato della parte musicale scrivendo questa canzone. E' un brano che vuole esortare chiunque avesse subito violenza psicologica o fisica a denunciare perché le violenze sono moltissime ma le denunce sono ancora poche».«Una brutta esperienza personale. A scuola, intorno ai 13 anni, sono stato vittima di una forma di bullismo psicologico: ero un bambino introverso e quindi un facile bersaglio. Per questo quando mi hanno proposto di partecipare al progetto l'ho abbracciato con totale convinzione».«Di denunciare, appunto. So cosa vuol dire subire quel tipo di violenza, è una cosa che ti porti avanti e che non è facile da superare. Nel tempo, crescendo, con la cultura e le esperienze non la superi del tutto ma la assimili e la capisci, trasformandola in energia. La mia energia l'ho incanalata tutta nella musica e la musica mi ha aiutato a superare la sofferenza».«No, ed è proprio per questo che oggi esorto chi viene bullizzato a farlo. Con la denuncia trovi chi ti aiuta. Al contrario, se non denunci, resti solo ed è tutto più difficile».

