“Com’è bella questa notte” è il videoclip del nuovo singolo di Andera Gioia, cantautore orvietano scelto da Ron come “opening act” del suo “La Forza Di Dire Sì Tour 2016”.



Un omaggio a Orvieto, città dell’artista particolarmente vicina nei passaggi del suo percorso artistico, intrisa di cultura musicale e amore per l’arte. Il video è la rappresentazione di come la leggerezza e la purezza dei gesti siano le fonti da cui trarre ispirazione per lasciarsi andare e vivere il presente senza elucubrazioni disordinate e prive di senso. La bolla che vola via in cielo, sotto la pioggia di Orvieto, è la scintilla attraverso cui il protagonista del video corre verso la fonte di tutti i suoi momenti più belli.



Il brano, prodotto da Mattia del Forno e Piergiorgio Faraglia è nelle radio da venerdì 4 maggio. «Quando abbiamo chiuso i missaggi – racconta l’artista - ho pensato che "Com'è bella questa notte" fosse il pezzo più distante dal linguaggio e dai suoni a cui mi sono sempre ispirato. Tuttavia, ogni volta che lo ascolto, sono sempre più coinvolto dalla ricerca sonora ed emotiva che Mattia e Piergiorgio hanno voluto intraprendere con questo arrangiamento; francamente è stupefacente osservare quanti concetti in più abbiano saputo esprimere con molte meno parole, e certamente più dirette, di quelle che avrei utilizzato prima di questo lavoro».



Andrea Gioia inizia la sua attività musicale come voce solista della band The Scrawl (tributo a Jeff Buckley); nel 2004 coi Melidia scrive i suoi primi brani, alcuni dei quali verranno prodotti da Maurizio Nicotra. Nel 2007 inizia l'attività da solista. Vanta numerose aperture di concerti fra cui: Roberto Angelini, Leo Pari, Marco Fabi, Moltheni, Max Zanotti, Filippo Gatti, Ron, La Scelta, Diodato, Mauro Pagani, Grazia Di Michele. È autore (insieme allo scrittore Francesco Paolo Oreste e al Dj-Producer Stefano Zazzera) del cortometraggio di grande successo "Vedi Napoli e poi Roma". A Giugno 2016 è stato scelto da Ron per aprire i concerti del suo "La Forza di dire sì Tour 2016". Inizia quindi la collaborazione con Mattia Del Forno e Piergiorgio Faraglia, sodalizio che ha portato alla produzione dei brani del suo primo disco dal titolo “Ci vediamo a casa”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA