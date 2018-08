All'Auditorium nasce "Wall of Fame" di Roma, le star del rock regalano firme e messaggi

di Laura Larcan

Da Johnny Depp a Steve Tyler, passando per i Franz Ferdinand e Sting. Un pennarello nero, una gigantesca parete da riempire, una superstar rock disponibile a lasciare per sempre il ricordo del suo passaggio. E così è nato “The Wall of Fame” (il muro delle celebrità) dell’Auditorium Parco della Musica, un progetto originale del team comunicazione della Fondazione Musica per Roma durante l’edizione Roma Summer Fest.



Ogni firma, un divo del palco, una storia. Depp, uno dei più disponibili. Patti Smith, la più euforica. Steve Tyler ha firmato e si è concesso un meet&greet con una ventina di superfan sfegatati. In tanti si sono lasciati intrigare dal gioco. Dai Franz Ferdinand a Elio e le Storie Tese, Fiorella Mannoia e Luca Barbarossa, LP, Sting e Shaggy, mister “Dont’t You” Jim Kerr e i Simple Minds, James Blunt, Caetano Veloso, Alanis Morissette, Alex Britti, Pat Metheny, Francesca Michielin. «Un tempio della musica come questo – ha dichiarato l’Ad Josè Dosal – non poteva non avere una parete di autografi. E sarà esposta nel foyer così che tutti potranno ammirarli!».

