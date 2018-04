Avicii, il ricordo dell'ex fidanzata su Instagram: «Ecco la canzone che scrisse per me»

«Coraggio tesoro, non arrenderti per noi due. Scegli me, e ti mostrerò il mio amore». La ex fidanzata di Avicii, il popolare dj trovato morto a Muscat mentre era in vacanza, ha affidato a Instagram il dolore per la sua scomparsa. Emily Goldberg ha avuto una relazione con Tim Bergling, in arte Avicii, durata due anni e finita nel 2013.



Il ricordo dell'amore tra i due è composto da una carrellata di foto di momenti passati insieme e dalle parole di una canzone che lui le aveva dedicato. «Tim scrisse queste parole per me - ricorda Emily - Per i due anni in cui siamo stati insieme è stato il mio confidente e il mio miglior amico. Non posso pensare che non vedrò più il suo viso».



LEGGI ANCHE: Avicii trovato morto in Oman Ovviamente, il post si è riempito di "Mi piace" e commenti con le condoglianze e l'affetto dei fan. Emily ha condiviso anche uno scambio di messaggi su Whatsapp con quello che allora era il suo fidanzato: lei gli inviava la foto del suo gatto e lui le rispondeva «Ti amo». Piccoli scampoli di quotidiano: «Tesoro a che ora è il tuo volo?», chiedeva lui, «tra tre ore - rispondeva lei - mi manchi». #RipAvicii, scrive ora Emily su Instagram. Forse un'ombra di dispiacere per quello che fu e che, ora, non potrà più essere. «Svegliatemi quando sarà tutto finito, perchè non voglio che sia vero». Parole di "Wake me up", una delle canzoni più famose del dj, che ora per Emily hanno il sapore amaro dei ricordi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA