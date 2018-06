Il Belcanto e l'Opera lirica italiana candidate a entrare nel Patrimonio Unesco

Una petizione per candidare il Belcanto e l'Opera lirica italiana a Patrimonio Unesco. E' quella promossa dalla Società Dante Alighieri e lanciata da Alfonso Pecoraro Scanio. La candidatura #OperaUnesco è stata lanciata per la prima volta oggi presso la Scuola Italiana di Tirana, in Albania. La petizione, il cui il primo firmatario è stato il segretario generale della Dante Alessandro Masi, è rivolta alla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, al Mibact, al Miur e al Maeci. «Dopo aver lanciato con entusiasmo la candidatura della pizza a Patrimonio immateriale Unesco - commenta l'ex ministro - ho ritenuto opportuno sostenere questa nostra straordinaria realtà, sollecitato anche da tanti suoi estimatori. Da anni sono state presentate proposte per far riconoscere dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità il Belcanto e l'Opera lirica, ma non è stata mai avanzata una candidatura ufficiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA