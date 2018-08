Beyoncé e Jay-z, paura al concerto: un uomo fa irruzione sul palco e li insegue Video

Momenti di paura al concerto di Beyoncé e Jay-Z, sabato ad Atlanta, quando un uomo, pare sotto l'effetto dell'alcool, è riuscito a salire sul palco, apparentemente inseguendo la cantante e il marito che stavano lasciando la scena e dirigendosi verso il backstage.



I primi a reagire, come si vede nel video sotto, pubblicato su Twitter, per bloccare l'uomo sono stati alcuni ballerini cui si sono immediatamente aggiunti uomini della sicurezza. La portavoce della cantante ha rassicurato, sui social, i fan affermando che «entrambi stanno bene». Beyoncé e il marito Jay-Z, che stanno presentando il loro album "Everything is love" in un tour mondiale, hanno deciso di non sporgere denuncia contro l'individuo.



IL VIDEO:



