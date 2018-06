Björk, Bolle e la grande opera, ecco il programma di Caracalla

Al via il 13 giugno, con l’unico concerto italiano di Björk, la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, nell’antico scenario delle Terme di Caracalla, che proseguirà sino al 6 agosto. L’apertura della stagione d’opera (3 luglio) sarà invece affidata alla "Traviata" verdiana con la regia di Lorenzo Mariani e la direzione d’orchestra di Yves Abel. Nel ruolo di Violetta, Kristina Mkhitaryan e Valentina Varriale, Alfredo sarà interpretato da Alessandro Scotto di Luzio e Giulio Pelligra, Germont da Fabián Veloz e Marcello Rosiello. Repliche il 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 20 luglio.



Dal 14 luglio sarà in scena, invece, "Carmen" di Georges Bizet, con la regia di Valentina Carrasco, nell’edizione ambientata sulla frontiera fra Messico e Stati Uniti, già rappresentata lo scorso anno. Sul podio Ryan McAdams, nei panni di Carmen Ketevan Kemoklidze, Don José sarà Andeka Gorrotxategui, Escamillo Simón Orfila. Repliche 19, 29, 31 luglio e 2 agosto. Le due opere avranno i sottotitoli in italiano e in inglese e anche quest’anno proseguiranno, secondo le consuete modalità, gli appuntamenti alle Terme di Caracalla con le «Lezioni di Opera» tenute dal maestro Giovanni Bietti.



Il 27 luglio andrà in scena il balletto "Romeo e Giulietta", sulle note di Sergej Prokof’ev, con la regia e coreografia di Giuliano Peparini e la direzione d’orchestra del maestro David Levi, firmato per la compagnia del Teatro, diretta da Eleonora Abbagnato. Repliche il 28 luglio e l’1, 3 e 4 agosto.



Sempre a luglio (il 17 e il 18) ritorna Roberto Bolle, grande protagonista della danza italiana. Un appuntamento che negli anni, grazie anche alla presenza di étoiles internazionali, alla passione e all’eleganza, ha sempre riaffermato il grande affetto che il pubblico delle Terme di Caracalla ha per il danzatore italiano. Tra gli "extra" molti appuntamenti da non perdere. Il ritorno di Björk per l’unica data italiana (13 giugno), due appuntamenti con Paolo Conte il (14 e il 15 giugno in cui si celebreranno i 50 anni di "Azzurro") e quattro serate con Ennio Morricone (16, 17, 18 e 29 giugno).



Il 23 luglio, poi, ci sarà James Taylor con Bonnie Rait e una All Star Band.La grande Joan Baez sarà a Caracalla il 6 agosto, per il suo tour di addio alle scene. Presenterà il nuovo album "Whistle Down the Wind". Dal 2008 questo è il primo album in studio dell’artista, registrato in soli dieci giorni a Los Angeles. Tutti i concerti e le rappresentazioni inizieranno alle ore 21.



«Coniugare popolarità e qualità dell’offerta è la linea sulla quale anche quest’anno abbiamo programmato la stagione estiva del Teatro dell’Opera», ha dichiarato il sovrintendente Carlo Fuortes.

