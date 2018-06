Boomdabash, il singolo “Non ti dico no” per la seconda settimana in vetta alla classifica airplay radio

Il travolgente successo del brano “Non ti dico no” dei Boomdabash con la grande Loredana Bertè non arresta a fermarsi e per la seconda settimana consecutiva rimane al primo posto della classifica airplay radio, risultando il brano più trasmesso dalle radio italiane nonché uno dei principali tormentoni di questa calda estate in arrivo.













Il singolo, il cui video ha già superato le 4 milioni di views sulla rete, anticipa l’uscita di Barracuda, nuovo album d’inediti della band salentina in uscita su etichetta Soulmatical - B1 - Univresal Venerdì 15 Giugno in fisico e digitale e già disponibile su Amazon e in pre save su Spotify.









L’album, anticipato dall’uscita di “Barracuda”, brano che titola l’intero progetto in feat con Fabri Fibra e Jake la furia, il cui video ha già oltrepassato 3 milioni di views su Vevo e dalla hit “Non ti dico no” in rotazione radiofonica proprio in questi giorni e già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, si arricchirà di preziosissime e importanti collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori protagonisti del panorama italiano. Da Sergio Sylvestre ad Alborosie all’interno del disco oltre a Loredana Bertè, Fabri Fibra e Jake la Furia non mancherà la partecipazione di Rocco Hunt nel brano “Gente del sud”



Boomdabash è una delle migliori band reggae d’origine salentina in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi raggae, soul, drum & bass e hip hop. La band con la loro esplosiva solarità ed energia contagiosa sarà pronta ad accendere l’estate di milioni di italiani.

















































© RIPRODUZIONE RISERVATA