Carl Brave e Michielin al Wind Summer Festival: «Siamo un duetto da paura»

di Alessandro Di Liegro

Carl Brave è il perfetto chapeiron per la tappa romana di Francesca Michielin, con cui condivide il palco del Wind Summer Festival, per il duetto su “Fotografia”: «Se la vedessi in giro le direi “A' bella”» scherza Carl. «Io risponderei “Ciao toso”» ribatte Michielin. Entrambi in tour per la Penisola con i loro progetti, si incroceranno diverse volte sui vari palchi d'Italia: «Sta andando tutto alla grande – dicono – questo duetto lo stiamo già portando in giro e la gente ci sta dando tanto supporto». In un festival con così tanti ospiti quali sono i loro preferiti e chi, invece, non apprezzano? «Tra i top c'è sicuramente “Tommy Paradise” (Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti) - scherzano - I flop invece non si dicono».



