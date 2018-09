Bts, esce la guida per conoscere tutti i segreti della band K-pop

di R.S.

Fan dei Bts a raccolta: è da poco uscita in Italia la guida non ufficiale per i fan di questo gruppo coreano che sta spopolando sul web tra gli adolescenti, “Bts: ragazzi a prova di proiettile” (HarperCollins, 94 pagine, 12,90 euro), firmata dall'autrice americana Cara J.Stevens. I sette ragazzi, fra gli esponenti più rappresentativi del genere musicale K-pop (pop coreano), hanno raggiunto una fama incredibile, tanto da essere inseriti anche all'interno del Guinness dei primati come band con il maggior numero di interazioni su Twitter. Sono stati inoltre il primo gruppo K-Pop a debuttare alla prima posizione della Billboard Top 200, il primo gruppo coreano ad avere tre singoli certificati Oro negli Stati Uniti e l’unico gruppo a ricevere il premio "Top Social Artist" per due anni consecutivi ai "Billboard Music Awards" (2017 e 2018).



La loro fan-base si definisce ARMY, un gioco di parole tra il suo corrispettivo in italiano, esercito, e l'acronimo di "Adorable Representative MC for Youth" (adorabili rappresentanti portavoce dei giovani). E in effetti, a giudicare dal calore e dalla costanza con cui seguono la band, i fan dei Bts sono parecchio agguerriti. Sfogliando le pagine tra le foto più significative dei concerti in un tutto il mondo, la guida racconta la storia e analizza i pregi di questo giovane gruppo. Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook: questi i sette beniamini che fanno impazzire le ragazzine con i loro sound orecchiabili e i loro testi taglienti ma anche romantici e passionali. Dotati di grande personalità e disinvoltura, i sette coreani hanno saputo conquistare da subito il palco. Non a caso il loro logo rappresenta una porta aperta, che si direbbe spalancata verso una carriera di successi.



Da pochi giorni è uscito il loro nuovo album, "Face Yourself", interamente cantato in giapponese, corredato da un booklet di 24 fotografie esclusive della boyband. L'album è stato capace di raggiungere 27 milioni di ascolti in streaming a sole 48 ore dall'uscita, grazie anche alla versione nipponica del brano "Best of me", prodotto in collaborazione con i Chainsmokers. Nella tracklist, i maggiori successi del gruppo "Blood Sweat & Tears", “Not Today”, “Spring Day” e “DNA”.



Di seguito la tracklist completa:

1. INTRO: Ringwanderung

2. Best Of Me -Japanese ver.-

3. Blood Sweat & Tears -Japanese ver.-

4. DNA -Japanese ver.-

5. Not Today -Japanese ver.-

6. MIC Drop -Japanese ver.-

7. Don't Leave Me

8. Go Go -Japanese ver.-

9. Crystal Snow

10. Spring Day -Japanese ver.-

11. Let Go

12. OUTRO: Crack



Il 25 agosto è partito il loro tour mondiale, che toccherà anche Parigi e Londra. Non sono previste per il momento date in Italia, ma nuove informazioni saranno rilasciate nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA