Carl Brave domina la hit parade con le sue “Notti Brave”””

Per la seconda settimana consecutiva è ancora il rap di Carl Brave, nome d'arte di Carlo Luigi Coraggio, a dominare con il suo album Notti Brave, la hit parade degli album più venduti della settimana, secondo la classifica Fimi/Gfk. A seguire, rimane stabile in seconda posizione Capo Plaza con il suo disco-debutto intitolato “20”. Al terzo posto entra Renato Zero con il suo album Zerovskij... Solo per amore - Live, doppio cd dal vivo del cantautore romano che esce dopo il tour sold out della scorsa estate e dopo il film-concerto al cinema del marzo scorso.



Sale di un gradino sul numero quattro della top ten, Gemitaiz con “Davide”, suo nome di battesimo e anche titolo del terzo disco da solista. Guadagna un posto e si piazza in quinta posizione, a 18 settimane dall'uscita e della permanenza in classifica, il trapper di Sfera Ebbasta con il suo “Rockstar”. Guadagna tre scalini posizionandosi al numero sei della hit, Post Malone con “Beerbongs & Bentleys”. Al settimo posto troviamo una new entry, quella di “Memory”, nuovo album che contiene 13 tracce, del duo Johnny Marsiglia, arrivato a quattro anni dal precedente lavoro.



Scivola di una posizione e si ferma all'ottavo posto Laura Pausini con “Fatti Sentire”, album che presenterà dal vivo in anteprima con due date al Circo Massimo di Roma, il 21 e 22 luglio. Nono gradino per “Enemy” di Noyz Narcos e decimo per una new entry, quella dei Pink Floyd, con la ristampa dell'album dal vivo del gruppo musicale britannico pubblicato il 6 giugno 1995 dalla Emi. Al primo posto dei singoli più venduti, “Italiana” di J-Ax & Fedez, seguito da “Tesla” di Capo Plaza Feat. Sfera Ebbasta& Ghali. Per i vinili è in testa “Pulse” dei Pink Floyd.

