Petra Magoni e Ferruccio Spinetti vanno “Verso Sud”: il 24 agosto Musica Nuda al Castello di Santa Svera

Una musica essenziale, fatta di istinto e libertà, quella eseguita dal duo Musica Nuda, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, voce e contrabbasso, che daranno vita il 24 agosto alle 21 sulla Spianata dei Signori a un concerto ispirato al loro ultimo album dal vivo “ Verso sud”. L’evento rientra nella rassegna Sere d’Estate al Castello di Santa Severa organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con LazioCrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture.



“Verso Sud” è un viaggio nel sud musicale dell'Italia e del mondo in puro stile Musica Nuda, sia nello scegliere il repertorio sia nel modo di interpretarlo. Un incontro fortuito quello tra Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Lei cantante solista con all’attivo già quattro album, nel gennaio 2003 aveva in programma un mini-tour in alcuni piccoli club della “sua” Toscana con un amico chitarrista. Proprio il giorno del loro primo concerto, quest’ultimo si ammala. Petra, invece di annullare la data, chiede a Ferruccio, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituirlo all’ultimo minuto. Il concerto ottiene un tale successo che i due protagonisti di questo “Voice’n’bass” combo, nel giro di qualche settimana mettono insieme un intero repertorio composto dalle canzoni che più amano e registrano in una sola giornata il loro primo album “Musica Nuda”, titolo che darà poi il nome anche al loro duo.



In quattordici anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo Musica Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi: Ferruccio e Petra hanno portato il loro progetto in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere anche spazi prestigiosi tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo. Inoltre, sono stati ospiti del Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch e, sempre in Germania, hanno aperto i concerti di Al Jarreau. Nel 2015 e 2016, il “Little Wonder Tour” ha ottenuto successi in tutto il mondo, partendo dall’Europa, passando dagli Stati Uniti al Perù, fino ad arrivare in Giappone. Nel 2017 è uscito “Leggera”, disco di brani inediti a cui è seguito un lungo tour internazionale. In 15 anni Petra e Ferruccio hanno realizzato più di 1300 concerti, prodotto otto dischi in studio, tre dischi live e un dvd.







