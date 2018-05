All'asta la chitarra di Bob Dylan: venduta per 495 mila dollari

È stata battuta all'asta da Julien's di New York per 495mila dollari la chitarra Fender Telecaster del 1965 appartenuta a Bob Dylan.



Lo strumento, suonato da Robbie Robertson, chitarrista del menestrello premio Nobel, era stato usato anche dallo stesso Dylan e l'aveva accompagnato nel contestato passaggio dalle sonorità folk a quelle rock.



La chitarra era poi passata nelle mani di altre leggende del rock, come Eric Clapton e George Harrison, ed era stata messa all'asta con un prezzo di vendita stimato tra i 400mila e i 600mila dollari.

