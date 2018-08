Chopin, Schubert, Debussy: a Ravello concerti al chiaro di luna

A mezzanotte i concerti per solo piano, nell’intimità di uno degli angoli più suggestivi di villa Rufolo, la Sala dei Cavalieri, ascoltando Schumann e Chopin, Schubert e Debussy, per arrivare alla notte di San Lorenzo e aspettare l’alba dell’11 agosto con le musiche di Grieg e Beethoven per poi ritornare, nella circolarità del tempo, agli appuntamenti in notturna.



Una maratona musicale intervallata da un brindisi sotto le stelle - il 7 agosto - appuntamento organizzato dal Comune di Ravello e giunto alla terza edizione.



È stato Andrea Lucchesini ad inaugurare la maratona musicale, riservata a un pubblico ristretto di 300 persone, che proseguirà con Sun Hee You (9 agosto), Varvara (13 agosto), Bertrand Chamayou (16 agosto) e Federico Colli (23 agosto).



L’11 agosto torna il rito del Concerto all’Alba affidato anche quest’anno all’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” condotta dal giovane direttore americano, Ryan MacAdams. Il 7 agosto, invece si apre al pubblico un altro angolo di Ravello appena restaurato, l’anfiteatro del Duomo, sulle scale di Viale Wagner.



Tra giardini e terrazze torna così anche l’appuntamento “Calici sotto le stelle” lungo la strada nobile dei grandi alberghi di Ravello agli chef dei quali è affidato il menù nel nome dei prodotti e dei vini di qualità della Costiera Amalfitana.

