Lutto nella musica d'autore italiana: è morto ​Claudio Lolli Ho visto anche degli zingari felici - Video

Addio a Claudio Lolli, fra i grandi protagonisti della musica d'autore italiana: dopo una lunga malattia, s'è spento all'età di 68 anni.



Cantautore, poeta e scrittore di Bologna, nell'arco di una trentina d'anni, Lolli ha saputo trattare svariati temi, dalla politica all'amicizia, dalla desolazione alle crisi sociali e culturali creando un culto più o meno sotterraneo di appassionati e fan che lo hanno seguito con devozione.



«Una brutta notizia. Se n'è andato Claudio Lolli», scrive su facebook l'assessore comunale alla cultura Matteo Lepore, sottolineando che Bologna «perde un suo cantautore e un poeta forse troppo dimenticato» e «solo poche settimane fa alcuni suoi amici mi avevano fermato suggerendomi di andarlo a trovare, di premiarlo anche per dargli forza nella sua lunga malattia». Alla famiglia Lepore ha espresso «le più sentite condoglianze anche del Comune di Bologna».



Nato a Bologna nel 1950, Lolli era fra i cantautori italiani più impegnati, non solo politicamente: in una trentina d'anni, ha inciso una ventina di album, trattando temi come l'amicizia (Michel), le difficoltà (Un uomo in crisi. Canzoni di morte. Canzoni di vita), problematiche sociali e culturali (Ho visto anche degli zingari felici). Dagli anni Ottanta aveva insegnato in una scuola superiore. L'anno scorso aveva vinto il premio Tenco.

Dopo anni di silenzio, alla soglia dei settant'anni, ha vinto nel 2017 la Targa Tenco nella categoria «Miglior disco dell'anno in assoluto» con l'album “Il grande freddo”, oggetto di un crowdfunding lanciato via web.

© RIPRODUZIONE RISERVATA