Coez a Rock in Roma: sabato 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle

Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio l’avvicinamento allo spettacolo del cantautore e rapper campano. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito http://www.rockinroma.com/coez/info-utili/. L’apertura delle porte è prevista alle ore 14, il concerto inizierà alle 21.45. Il giorno dell’evento le casse situate in via Appia Nuova 1245 (accanto al gate A), osserveranno i seguenti orari: la cassa adibita alla vendita sarà aperta tra le 10.00 e le 22.00 mentre il ritiro degli accrediti sarà possibile dalle 14.00 alle 22.00. I gate apriranno nel seguente ordine: A, D, B, C, E. Gli organizzatori del Festival suggeriscono al pubblico di raggiungere l’area del concerto per tempo e non a ridosso dell’inizio del live considerata la notevole affluenza prevista, in modo tale da poter consentire il regolare svolgimento dei controlli di sicurezza all’ingresso. Gli ingressi saranno i seguenti: I possessori del biglietto "posto unico" potranno entrare nella venue dall’ingresso A, B, C, D, E come indicato sulla mappa. I titoli "Stamp@casa" accederanno dall'ingresso A. L'ingresso D è aperto all'accesso dei diversamente abili. Per il concerto di COEZ non sarà previsto il pagamento di Food & Drink con i token, ma esclusivamente con contanti, carta di credito e bancomat.







Come arrivare all'Ippodromo delle Capannelle:

IN AUTO. Occorrono 30 minuti dal centro della città: Arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere

l''uscita 23 "Appio San Giovanni" Via Appia Nuova, direzione Roma. IN TAXI. E' possibile prenotare un taxi ai seguenti numeri: 06 3570 (RADIO TAXI) o 06 0609 (CHIAMA TAXI). IN TRENO: La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti. IN AUTOBUS: La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia Nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto oppure linea 654 Lagonegro – Cinecittà (www.atac.roma.it). IN METRO: Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro - fermata Capannelle/Appia Nuova. Metro A fino alla Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto - fermata Capannelle/Appia Nuova.







L’accesso all’Ippodromo delle Capannelle:

Fondamentale il tema della viabilità: solo conoscendo nel dettaglio i percorsi e scegliendo il casello giusto dove uscire sarà possibile trovare un posto auto e raggiungere in tutta calma il luogo del concerto. L’Ippodromo delle Capannelle si trova in via Appia Nuova 1245. Per l’evento, sarà possibile parcheggiare nelle seguenti aree, evidenziate nella mappa online sul sito del Festival (rockinroma.com): P1: Chi usufruirà del P1, all’uscita potrà proseguire su via delle Capannelle in direzione G.R.A. – via Tuscolana; P2: Chi usufruirà del P2, all’uscita potrà proseguire su via delle Capannelle in direzione G.R.A. – Via Tuscolana; P3: Parcheggio riservato ai motorini. Chi usufruirà del P3, all’uscita potrà proseguire su via delle Capannelle in direzione G.R.A. – Via Tuscolana. P4: Chi usufruirà del P4, all’uscita potrà proseguire su Via Appia Nuova in entrambe le direzioni; P5: Ingresso da Via Appia Nuova 1257. Chi usufruirà del P5, seguirà un percorso interno all’Ippodromo per accedere/uscire dalla venue, e all’uscita potrà proseguire verso il G.R.A. P6: Parcheggio sito in Via Appia Nuova 1280. Chi usufruirà del P6 avrà a disposizione una navetta gratuita per accedere/uscire dalla venue, e all’uscita potrà proseguire in direzione G.R.A.; P7: Parcheggio della Stazione Anagnina. Chi usufruirà del P7 avrà a disposizione una navetta gratuita per

accedere/uscire dalla venue, e all’uscita potrà proseguire in tutte le direzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA