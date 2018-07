Da Bjork, Gazzè e LP: settimana ricca di concerti a Roma

di Fabrizio Zampa

LUNEDI’ 30 LUGLIO





World/Björk alle Terme di Caracalla



Dopo il rinvio del 13 giugno torna la magica voce di Björk: emozioni, misteri, immagini che nascono dalla sua musica, grande libertà nel mescolare il rock con poesia, world, ricerca, punk, piccole follie, suoni elettronici, sorprese, video art, pop, jazz, trip hop, profumi etnici, atmosfere intense, sperimentazione di ogni genere: è più o meno stata sempre questa la ricetta di Björk Guðmundsdóttir, islandese di Reykjavík, annata 1965, che ha alle spalle una ventina fra Grammy e altri premi (come lo svedese Polar Music Prize, ricevito nel 2010 insieme al nostro Ennio Morricone), più di 40 milioni di dischi venduti e una fama conquistata girando mezzo mondo. Oltre a comporre e cantare Björk suona pianoforte, flauto, armonica, arpa, oboe, ottavino e chissà quali altri strumenti, a parte l’elettronica. Piuttosto che elencare la sua carriera e le sue mille avventure parliamo del suo ultimo e ottimo album Utopia, uscito lo scorso novembre, e pieno di archi, fiati, elettronica e tanti altri ingredienti.

Anzi, lasciamo che a parlare del disco sia proprio lei. «Ho voluto immaginare Utopia come una terra mai esplorata. Come sarebbe arrivare su un’isola sconosciuta? Piena di fiori e di uccelli mai visti? Di sentieri ancora da scoprire? Un luogo che fa paura, e allo stesso tempo ti elettrizza: il nuovo è così. Penso che non sia mai stato importante come ora, ai tempi di Donald Trump, chiederci come possiamo salvare il nostro mondo. Intanto possiamo immaginarlo, e poi dire con forza e chiarezza quello che vogliamo. Possiamo definirlo, fare un manifesto. Finché la scrivi su un pezzo di carta, l’utopia è solo un’idea. Perché si realizzi dobbiamo sognare tutti insieme lo stesso sogno». Che altro aggiungere, se non la voglia, nostra e di tutti, di sentirla finalmente dal vivo?

Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, ore 21





Rock/I Baustelle al Roma Summer Fest



S’intitola L’Amore e la Violenza vol. 2 (sottotitolo: dodici nuovi pezzi facili) il nuovo cd dei Baustelle, ottima band nata a Montepulciano nel lontano 1996: i vocalist Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi e il chitarrista Claudio Brasini presentano live il secondo capitolo del precedente disco L’amore e la violenza in un tour che attraversa mezza Italia e che sbarca a Roma stasera. Con loro, a completare la formazone, suonano Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre). Special guest del concerto saranno il quartetto d’archi Maurice e Enrico Gabrielli (arrangiatore di molti album della band), sul palco per uno speciale fuori programma: «Inseriremo nella serata romana un momento che definiremmo folk, bucolico e cameristico insieme. Sarà un concerto nel concerto e faremo sette canzoni con loro», dicono i Baustelle.

La formazione offre performance piene di energia e di vita, è una delle rockband italiane più apprezzate, un gruppo cult amatissimo dal pubblico, elegante e raffinato sia nei dischi (ventidue anni fa erano soltanto musicassette fatte in casa e pubblicizzate grazie a volantini le cui copie erano stampate con l’ormai desaparecido ciclostile) sia nelle belle performance dal vivo. In scaletta una trentina di brani, da Violenza a Lei malgrado te, Veronica, I provinciali, L’amore è negativo, Perdere Giovanna, La vita, Monumentale, Baby, Gomma e così via. Serata da non perdere.

Roma Summer Fest, Parco della Musica, Cavea, ore 21





Jazz/Giuliani, un omaggio al grande cinema



Il sassofonista Rosario Giuliani, il fisarmonicista Luciano Biondini, il bassista Enzo Pietropaoli e il batterista Michele Rabbia offrono un omaggio al grande cinema italiano, con un repertorio di temi di film indimenticabili, dal felliniano 8 e mezzo a C’era una volta in America e Nuovo Cinema Paradiso, composizioni firmate da Nino Rota e Ennio Morricone, più due brani originali scritti da Giuliani e Biondini, cioè Bianco e Nero e What is there what is not.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





World/Med Free Orkestra a Villa Ada



Se non avete ancora sentito L’Isola di Gulliver, il nuovo album della Med Free Orkestra uscito in aprile, niente paura: la formazione multietnica, nata a Testaccio e formata da sedici musicisti provenienti da varie aree del mondo (cinque paesi, tre continenti, cinque lingue diverse), lo presenta dal vivo stasera. La band riunisce Agnese Valle (voce e clarinetto), Marwan Samer (voce e oud), Frank Armocida (voce e percussioni), Daniele Di Pentima (batteria), Riccardo Di Fiandra (basso), Valerio Guaraldi (chitarra), Alessandro Severa (fisarmonica), Ismaila Mbaye (percussioni), Francesco Fiore, Alessio Guzzon e Roman Villanueva (trombe), Andrea Angeloni e Giorgio Tebaldi (tromboni), Vincenzo Vicaro (sax e clarinetto) e Leonardo Radicchi (sax). E con la band ci sono due ospiti doc, cioè Erri De Luca (nel brano che dà il titolo all’album), e la pianista siciliana Sade Mangiaracina. E c’è una ragione in più per ascoltarli: dedicano il loro concerto a Soumaila Sacko, il giovane migrante del Mali ucciso da una fucilata in testa in Calabria lo scorso 2 giugno. Soumaila era impegnato nella lotta allo sfruttamento, lavorava per un salario di tre euro l’ora ed era un sindacalista che aiutava i suoi compagni ad avere più diritti.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Tango/Celimontana diventa una milonga



Il lunedì è in programma Celimontango, progetto che trasforma lo spazio in mezzo al verde della villa in una milonga aperta agli appassionati del genere: l’evento è a cura di Il Principe e dj Vargas, al completo di lezioni di tango a cura di Santiago Castro e Francesca del Buono.

Village Celimontana, via della Navicella 12, dalle ore 20





MARTEDI’ 31 LUGLIO





Rock/Laura Pergolizzi: LP recupera al Summer Fest



Doveva cantare il 26 giugno, è rimasta bloccata a Los Angeles ma stasera recupera la data: è la cantautrice americana Laura Pergolizzi, in arte LP, in un appuntamento che segue di un anno la sua precedente performance italiana. Nata da genitori italiani (i nonni venivano da Napoli e da Palermo), la madre Marie è una cantante lirica che le faceva sentire diverse opere e ne intuì le capacità di cantautrice, il padre le fece scoprire Buddy Holly e Elvis Presley quando era una bambina, e il primo pezzo che lei imparò a cantare e a suonare con la chitarra fu A Hard Day’s Night dei Beatles: ecco la storia di Laura, che è nata a Hurlington, cittadina di Long Island a due passi da New York, si è diplomata alla Walt Whitman High School, si è trasferita a Manhattan, ha lavorato in alcune radio (dove ha via via "scoperto" altre band, dai Led Zeppelin ai Rolling Stones, dai Nirvana a Jeff Buckley) e ora è diventata una star.

Ha 37 anni, è passata come tanti dal festival South by Southwest di Austin, Texas, ha inciso cinque album (il penultimo è Lost on You del 2006 e adesso presenta il suo nuovo cd Shortkicktec, uscito a aprile, con molti sapori dance elettronici), suona chitarra e ukulele, ha un’anima rock, è legata alla compagna Lauren Ruth Ward (anche lei cantautrice, si sono sposate l’estate scorsa) e nella performance di Roma ha come special guest Josiah and the Bonnevilles, la band di Josiah Leming, folksinger ventinovenne del Tennessee che ha debuttato anche in Italia con l’album On Trial, e la cui musica mescola folk e blues facendo rivivere le atmosfere degli altopiani e dei deserti statunitensi.

Roma Summer Fest, Parco della Musica, Cavea, ore 21





Punk/Adolescents, hardcore dalla California



La band degli Adolescents, nata a Fullerton, California, nel lontano 1980, è sempre on the road nonostante il recente lutto e continua a proporre il suo tutt’altro che tranquillo mix di punk, hardcore e metal. Con una decina di album alle spalle (l’ ultimo è Manifest Density del 2016) il gruppo ha più volte cambiato formazione, e fra scioglimenti, modifiche, reunion e altre disavventure di quella originale erano rimasti due musicisti, il bassista Steve Soto (che però è scomparso un mese fa, il 27 giugno: aveva 54 anni, è morto nel sonno e ancora non è stato annunciato chi lo sostituisce) e il vocalist Tony Cadena, che oggi divide il palco con i chitarristi Dan Root e Ian Taylor e il batterista Mike Cambra. Band leggendaria nell’evoluzione dell’hardcore americano, ha una lunga storia che l’ha vista fra i pionieri del punk più tosto nella californiana contea di Orange, alcuni dei varii musicisti che ne hanno fatto parte sono passati a gruppi come i Nirvana, i Foo Fighters, The Germs, i Legal Weapon, e nel corso degli anni, dopo varie peripezie, si sono ritrovati e hanno ripreso a girare il mondo. Picchiano forte e stasera li trovate nella sede estiva dell’Evol Club. Aprono la serata gli Idol Lips e altri ospiti.

Rock'n'Roll Garden, via Appia Antica 18, Porta San Sebastiano, ore 22





Musica/Villa Ada, canto armonico con Huun-Huur-Tu



Arriva una band a dir poco interessante: sono gli Huun-Huur-Tu, gruppo musicale ma soprattutto vocale originario della repubblica di Tuva (in Russia, ai confini con la Mongolia) famosa per essere il luogo natale della tecnica del canto armonico, che consente a una sola voce di emettere note doppie o anche triple, con i relativi armonici, come fa la celebre vocalist Sajncho Namčylak, anche lei di Tuva. La loro è una tecnica nella quale il cantante, sfruttando le risonanze che si creano nel tratto tra le corde vocali e la bocca, emette contemporaneamente la nota e appunto l’armonico relativo, che crea un universo del suono unico e coinvolgente. Altro elemento peculiare del gruppo è l’utilizzo di strumenti tradizionali come l’igil, il byzaanchi, il khommuz, il doshpuluur e il tuyug. I membri di Huun-Huur-Tu (Kaigal-ool Khovalyg, Sayan Bapa, Radik Tyulyush e Alexei Saryglar) propongono canzoni e melodie antiche, ma le loro performance trovano risonanza anche nel mondo contemporaneo.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Jazz/Cinema e musica con la New Talent



La New Talents Jazz Orchestra è una big band diretta dal trombonista e arrangiatore Mario Corvini, che ha riunito un folto gruppo di giovani musicisti di diverse provenienze, e stasera propone il suo progetto Il jazz va al Cinema, rassegna di quattro concerti il cui tema è l’incontro fra la musica jazz e il cinema. Sono in tanti: cinque sassofonisti (Diego Bettazzi, Vittorio Cuculo, Igor Marino, Emiliano Mazzenga e Riccardo Nebbiosi, dall’alto al baritono), quattro trombe (Andrea Priola, Stefano Monastra, Nicola Tariello e Chiara Orlando), quattro tromboni (Riccardo Tonello, Stefano Coccia, Mattia Collacchi e Matteo Vagnarelli), Luca Berardi alla chitarra, Marco Silvi al pianoforte, Nicolò Pagani al contrabbasso e Davide Sollazzi alla batteria. Bella formazione, e soprattutto fresca.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Rock/Greg & The Frigidaires al Parco Schuster



Torna in concerto una delle formazioni guidate da Greg, cioè il vocalist, chitarrista e attore Claudio Gregori: sono The Frigidaires, band doo-wop (genere e ritmo tra i più interessanti degli anni ’50 e ’60, fatto di armonie vocali, swing, rhythm & blues e rock) che schiera il trombettista Luca Majnardi, il chitarrista Alessandro Meozzi, il sassofonista Olimpio Riccardi, il bassista Giulio Scarpato e il batterista Giovanni Campanella. Il loro è uno show che s’ispira a band come i Coasters, Dion & the Belmonts, The Cleftones, Beach Boys, The Platters, The Cadillac, il live viene definito «provocatorio, surreale, spudorato, esilarante», il gruppo è «la più grande, fantastica, brava e immodesta Doo-Wop Band che sia mai esistita» e non manca nemmeno una veloce poesia: Con quella ritmica così struggente/ e la vis comica così tagliente/ spezzano tutti i cuori/ i Frigidaires.

Parco Schuster Via Ostiense 182, ore 21.30





Jazz/Swing al Village Celimontana



Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema Swing Swing Swing: si comincia con una lezione di ballo gratuita della scuola Swinghaus, poi arriva il concerto dei Dixie Flyer Passengers, che ripercorrono gli anni Venti del Novecento, un periodo d’oro per le blues singers come Bessie Smith, Ma Rainey, Victoria Spivey, Sippie Wallace, Alberta Hunter. Sono Cecilia Panichelli (voce), Lorenzo Soriano (tromba), David Giacomini (banjo e chitarra) e Paride Furzi (contrabbasso).

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21





MERCOLEDI’ 1 AGOSTO





Rock/La Bandabardò festeggia 25 anni al Roma Summer



Il gruppo rock toscano Bandabardò, on the road dal lontano 1993, è un vero maestro del live e stasera festeggia con la tappa dell’attuale tour, che sbarca al Roma Summer Fest, il suo quarto di secolo di carriera. Il chitarrista e vocalist Erriquez (Enrico Greppi), i chitarristi Finaz (Alessandro Finazzo) e Orla (Andrea Orlandini), il tastierista Pacio (Alessandro Pacini), il bassista Donbachi (Marco Bachi), il batterista Nuto (Alessandro Nutini) e il trombettista e percussionista Ramon (Jose Ramon Caravallo Armas), formano uno dei gruppi più interessanti, vivi, energici e allegri della scena.

Il loro traguardo è la ricerca della felicità, lo slogan molto semplice: «Siamo per la rivalutazione dei rapporti umani e dei miscugli razziali e culturali. Lottiamo per un mondo a misura di donna e di bambino, e per vedere un giorno trionfare allegria e gentilezza». Lo dicevano anni fa, sembrava un sogno, ma visti i tempi che corrono lo ripetono ancora oggi e credendoci più che mai. Con tredici album alle spalle (l’ultimo cd, L’improbabile del 2014, parla di vicende contemporanee e di protagonisti della nostra storia e offre 13 brani, l’ultimo dei quali, Tutto andrà bene, merita l’Oscar per l’ottimismo) Bandabardò ha in scaletta anche il suo nuovo singolo Se mi rilasso collasso (è l’ultima versione dello storico brano Beppeanna, del 1998), stavolta inciso con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Spiega la band che «il brano, che presto sarà chiamato anche Attenziò Concentraziò, è la canzone più sorridente e piena di furibondo divertimento, e diventerà quella che chiude i nostri concerti come gran finale». Il tour si chiama 25, e quel numero è per il gruppo «il modo bardozziano di raccontare l’Italia attraversata, conosciuta, amata in questi 25 anni: un modo per disegnare la mappa delle strade percorse, delle avventure passate, degli incontri e dei cambiamenti, quelli della penisola e quelli della Banda».

Roma Summer Fest, Parco della Musica, Cavea, ore 21





Cyberpunk/Ministry a Villa Ada con AmeriKKKant



Arrivano gli americani Ministry, la più importante band industrial statunitense, formata a Chicago nel 1981 e sempre guidata dal geniale vocalist e polistrumentista Allen Jourgensen, nato all’Havana, Cuba, cresciuto in Colorado e alle prese da sempre con un mix di synth-pop, funk, heavy metal, gothic e punk. I Ministry sono in tour europeo per presentare il loro ultimo album AmeriKKKant (notare le tre K, che ovviamente stanno per Ku Klux Klan), e da bravi portabandiera del movimento cyberpunk offrono un cd crudo e pieno di rabbia, duramente critico nei confronti del presidente Donald Trump, che Jourgensen commenta così: «AmeriKKKant non è un disco anti-Trump, è un disco interrogatorio sul perché l’abbiamo eletto». Il loro genere, l’industrial metal, ha preso il via alla fine degli anni Ottanta e il suo obiettivo è semplice, cioè denunciare i problemi della politica e della società americana senza giri di parole e con un sound che fonde strumenti acustici e elettronici, campionamenti (molti, ora, dai discorsi di Trump e compagni) e così via. Accanto a Allen ci sono le tastiere di John Bechdel, le chitarre di Sin Quirin e Cesar Soto, il basso di Tony Campos, la batteria di Derek Abrams e l’elettronica di DJ Swamp. Apre la performance il post punk dei Grave Pleasures, band di Helsinki in tour con Motherblood, cd uscito lo scorso anno.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 21





Jazz/Flamenco Tango Neapolis, si fondono tre Paesi



Arrassussìa, che a Napoli vuol dire non sia mai, è lo slogan del Flamenco Tango Neapolis, progetto artistico nato nove anni fa e diretto dal musicista e compositore partenopeo Salvatore Russo. L’idea è di unire Italia, Spagna e Argentina attraverso musica, danza e teatro, con un cocktail di canzone napoletana, flamenco e tango che unisce i tre generi in una contaminazione nella quale Napoli viene vista come l’anima. Sono Salvatore Russo (piano, percussioni, voce), Marco Pescosolido (violoncello), Agostino Oliviero (violino, oud arabo, chitarre), Gianni Migliaccio (chitarra flamenco, percussioni, voce), Alessia Demofonti e Massimiliano de Pasquale (ballo e palmas) e Daniela Demofonti e Lucas Gatti (tangueri). I colori di Napoli, mescolati con quelli dell’Andalusia e del Sudamerica, si fondono: Scalinatella diventa "la Musa che ispira la pasiòn flamenca", Cerasella ricrea l’atmosfera delle milonghe argentine, O’ Guarracino si trasforma in una vera e propria juerga flamenca.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardatina 55, ore 21





Jazz/A Celimontana il progetto MMEQ



Il progetto MMEQ, cioè Mezza Milzow European Quartet, vede in scena tre musicisti tedeschi, David Milzow (sassofoni), Sebastian Hoffmann (basso) e John Winston Berta (batteria) e dal'italiano Vittorio Mezza (piano acustico, Fender e Wurlitzer). Il loro ultimo album è Bringing it Back, uscito a maggio e di notevole successo in Italia e all'estero.

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22





Rock/The Shalalalas all’Aniene Festival

The Shalalalas presentano Boom, il loro nuovo album uscito a marzo. La vocalist Sara Cecchetto e il chitarrista Alex Boss Hare (in studio c’erano con loro Federico Camici al basso e Cesare Petulicchio alla batteria) hanno prodotto quella che definiscono «una tranquilla esplosione indie rock che non dimentica le fondamenta acustiche sulla quale si basa la nostra musica». Per la presentazione live The Shalalalas saranno accompagnati da Emanuele Fragolini alla batteria e da Emanuele Loffredi al contrabbasso.

Parco Nomentano, Ponte Vecchio, via Nomentana 414, ore 22





Musica latina/Mariblanca rilancia il cha cha cha



Negli anni Sessanta i ritmi come il cha cha cha erano di gran moda nel mondo, e oggi vale la pena di riscoprirli: è il progetto della cubana Mariblanca Armenteros, che con la sua Orchestra Charanga Tipica Latina propone un percorso nella cultura musicale dell’isola caraibica, dal son al bolero, dal mambo alla rumba, dalla salsa al cha cha cha. In scaletta brani famosi come Dos Gardenias, Rico Vacilon, Guantanamera, Chan Chan, Perfidia, Quizas Quizas Quizas, El quarto de tula, El Bodeghero La Enganadora Vereda Tropical. Mariblanca ha presentato proprio a Cuba, all'Havana, il suo ultimo disco, intitolato Cha cha cha Eterno Ritmo.

Teatro Parchi della Colombo, via Cristoforo Colombo 1897, ore 21.30





GIOVEDI’ 2 AGOSTO





Musica/Ikona & Saletti, ecco il Mediterraneo



«Un viaggio nel Mediterraneo attraverso le voci delle donne: cantanti, scrittrici, madri, rifugiate, migranti, dalle grandi interpreti (Fairuz, Umm Kulthum, Amalia Rodrigues, SezenAksu, Rosa Balistreri) alle donne di ieri e di oggi sradicate dalla violenza dell’uomo, costrette a lasciare la propria terra e a reinventarsi una vita, madri coraggio simbolo di un Mediterraneo più che mai dilaniato e ferito». E’ la proposta della Banda Ikona, con Stefano Saletti (oud, bouzouki, chitarre, voce), Gabriele Coen (fiati), Mario Rivera (basso), Alessandro D’Alessandro (organetto), Carlo Cossu (violino), Giovanni Lo Cascio (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni), e le voci di Barbara Eramo, Lucilla Galeazzi, Yasemin Sannino, Gabriella Aiello, Eva Coen e Raffaela Siniscalchi, ospiti Nando Citarella (voce e tammorra) e Pejman Tadayon (ney, daf) del Cafè Loti. Con loro il coro Voci migranti, il Baobab Ensemble e altri due cori diretti da Angelo Fusacchia.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Jazz/Lizz Wright, dalla Georgia a Roma



La giovane Lizz Wright viene da una piccola città della Georgia, dove cantava gospel: ha una voce profonda e potente, era con il Quartetto Gospel di Atlanta, poi è passata al jazz e al blues e il suo primo album Salt, del 2003, arrivò subito al secondo posto nella classifica di Billboard. Sono arrivati altri dischi, nel 2016 Lizz era nella playlist estiva dell’ex presidente Barack Obama, e in questo tour europeo presenta il suo ultimo album Grace, un saporito mix di gospel, soul, jazz e rhythm and blues. Le canzoni del cd sono quasi tutte cover di celebrità come Nina Simone, Bob Dylan, Ray Charles, Sister Rosetta Tharpe. Al suo fianco suonano il tastierista Bobby Sparks, il chitarrista Martin Kolarides, il bassista Nicholas D'Amato e il batterista Brannen Temple.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Jazz/Duets, dalla canzone al jazz

Una serata tra composizioni inedite e brani che passano dalla canzone al jazz trasformandosi grazie ad arrangiamenti nuovi e originali: è la proposta del duo formato dalla giovane vocalist napoletana Emilia Zamuner e dal bassista Massimo Moriconi.

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22





VENERDI’ 3 AGOSTO





Jazz/Chansons, meeting tra Italia e Francia



Alla faccia dei dissapori fra Macron e i nostri politici, Italia e Francia sono vicini di casa musicalmente legati da vecchi e solidi rapporti. E’ così che con il titolo Chansons nasce il progetto del chitarrista Fabio Zeppetella, che con il suo quartetto di due musicisti italiani e due francesi unisce i paesi e le rispettive anime. Con il vocalist e organista Emmanuel Bex, Geraldine Laurent al sax alto e Roberto Gatto alla batteria, la band riarrangia e suona undici brani della tradizione cantautorale italiana e francese, dalle canzoni di Bruno Martino a quelle di Leo Ferrè, dalle poesie in musica di Fabrizio De André ai brani di Jacques Brel, di Francesco De Gregori, di Yves Montand, di Pino Daniele e di Joe Dassin. Se fino a ieri l’intesa tra Gatto, Bex e Zeppetella era già collaudata, l’arrivo di Geraldine Laurent arricchisce il tutto.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Musica/Ionosouncane & Angeli, elettronica e acustica



Due facce della Sardegna in equilibrio tra sperimentazione, elettronica, tradizione e sonorità acustiche, cioè due mondi a confronto ma anche insieme: è il mix fra la musica di Jacopo Incani, 34 anni, da Buggerru, cantautore, musicista e producer meglio noto come Iosonouncane, e quella di Paolo Angeli, 47 anni, da Palau, autentico maestro della chitarra sarda preparata, uno speciale strumento da lui studiato e concepito im decenni di ricerca. I due musicisti, che in questo progetto fanno anche i cantanti, sono un esempio di come la tradizione, nella società di oggi, debba trovare un’evoluzione dei suoi linguaggi arcaici, creando una musica attuale e viva dove rumore e silenzio vanno a braccetto, dove la forza di una tempesta di maestrale porta con sé una risacca in grado di insabbiare i porti. «Jacopo tende a controllare tutti gli elementi, il suo live è un affresco quasi maniacale del singolo dettaglio - dice Angeli. - A me invece piace suonare libero, improvvisare, assumermi il rischio che qualcosa possa non funzionare bene». Il risultato è un’affascinante avventura musicale, un progetto completamente diverso dal solito, all’insegna dell’improvvisazione e pieno di sorprese.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





Jazz/In viaggio con il quintetto di Giorgio Rosciglione



Un viaggio fra tutte quelle composizioni originali che hanno resistito nel tempo, brani scritti tra gli anni ’40 e ’60 dai grandi autori americani: ecco il concerto di stasera con il quartetto del bassista Giorgio Rosciglione (il trombettista Francesco Lento, il pianista Andrea Pagani e il batterista Gegè Munari) che diventa un quintetto con la presenza del chitarrista Nicola Mingo come special guest.

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21





Jazz/Scott Hamilton al Gregory By The River



Il tenorsassofonista Scott Hamilton, americano di Providence, Rhode Island, ha attraversato gli anni 60 e 70 restando fedele alla grande tradizione dello swing, ma diventando poi uno dei più validi esponenti del jazz contemporaneo: è cresciuto al fianco di Benny Goodman, Roy Eldridge, Gerry Mulligan, Hank Jones, Charlie Parker, Anita O’Day, Woody Herman, Tony Bennett, Flip Phillips, Buddy Tate. A quei tempi suonava swing e mainstream mentre tutto intorno era punk, free e fusion. «Lo swing è ancora oggi un punto chiave del jazz e non avrei mai potuto suonare una musica che non sentivo dentro, che non avvertivo come mia», dice. Stasera e domani Hamilton offre una doppia performance a Roma, ovviamente a base di buon vecchio swing, in quartetto con Daniele Cordisco alla chitarra, Giuseppe Romagnoli al contrabbasso e Elio Coppola alla batteria.

Gregory's by the River, lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, oggi e domani ore 22





Rock/I Caltiki live al Lian



«Immaginate che il Rocky Horror Picture Show sia ambientato sull’isola di Pasqua con i Beach Boys alla regia e la coppia Battisti & Mogol alla direzione della fotografia, e forse potete farvi un’idea del nostro concerto show»: così i Caltiki, ovvero il cantautore romano Tommaso Di Giulio, il chitarrista Giulio Filippini e il batterista Marco Montesano presentano lo spettacolo che replicano stasera. Già autore di due album, Per fortuna dormo poco e L’ora solare, Di Giulio ha aperto i concerti di Franco Battiato, Max Gazzè, Marta Sui Tubi, Mario Venuti, Irene Grandi, Marlene Kuntz, Alessandro Mannarino e Dente.

Lian Club, lungotevere dei Mellini 7, ore 21





SABATO 4 AGOSTO





Swing/Torna quello elettrico di Piji & Band



Piji, il cantautore Pierluigi Siciliani, è ormai acclamato come il re dell’elettroswing made in Italy, il mix di swing, jazz manouche e elettronica che riscuote un successo più che notevole. Figlio di quella musica che legava l’Europa all’America appena uscita dalla crisi del 1929 e suonata da musicisti come il grande chitarrista Django Rheinhardt, oggi lo swing d'annata si è mescolato alle nuove tecnologie senza perdere il suo fascino e offre la sua derivazione più moderna. Con il suo Electroswing Project, band composta da Gian Piero Lo Piccolo al clarinetto, Egidio Marchitelli al live elettronics e chitarra, Francesco Saverio Capo al basso e Andy Bartolucci alla batteria, Piji rilegge con le sue nuove regole la canzone d’autore italiana.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Jazz/Gli Smoking Cats a Village Celimontana



Guidata da Fathimah Provillon, vocalist del New Jersey, la band degli Smoking Cats si muove fra acid jazz, nu-soul e rhythm & blues con brani dei repertori di Erykah Badu, Jill Scott, Chaka Khan e altre star, tradotti in versioni jazz e fusion. Con Fatimah suonano Alessandro Tomei (sax e flauto), Mirko Locatelli (piano e tastiere), Roberto Ceccarelli (basso) e Gianluca Costa (batteria).

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22





Musica/Gli Otto Ohm live a Villa Ada



Formazione tra dub e reggae fondata nel 1997 dal vocalist e chitarrista Andrea Vincenzo Leuzzi e dal dubmaster Fabrizio De Angelis, la band romana Otto Ohm torna stasera in concerto a Villa Ada. I sei musicisti propongono i loro brani, un saporito cocktail di reggae, ironia, romanticismo, politica, ribellione, emozioni e piccole ma significative storie quotidiane, e il materiale dell’ultimo album di inediti Boxer, annata 2015, orgogliosamente registrato in analogico utilizzando mezzi e tempi da golden age della discografia, nonché il singolo Vedere la vita che trovate ancora oggi in radio. Con Leuzzi suonano la vocalist Daniela Mariani, il chitarrista Stefano Bari, il bassista Fulvio Liberati, il tastierista Fabrizio Di Domenico e il batterista Andrea Leali.

Roma Incontra il Mondo, Villa Ada, via di Ponte Salario 28, ore 22





DOMENICA 5 AGOSTO





Rock & dintorni/Max Gazzè, con Alchemaya a Caracalla



E’ il progetto più innovativo di Max Gazzè, cantautore e bassista: un’opera complessa e doppia intitolata Alchemaya, nella quale Max e il fratello Francesco nella prima parte fondono, con composizioni inedite, gli approfondimenti esoterici condotti da Gazzè negli ultimi vent’anni, e nella seconda riarrangiano in chiave sintonica (neologismo creato apposta per definire l’integrazione fra strumenti sinfonici e sintetizzatori) una serie di brani del repertorio storico di Max. Hanno già presentato l’album al Teatro dell’Opera con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga, e al concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni, e stasera fanno il tris a Caracalla proponendo ancora la nuova, forse ambiziosa ma interessantissima iniziativa. Nella parte estiva del tour Max sarà accompagnato dalla Alchemaya Symphony Orchestra, formata dalle eccellenze delle migliori orchestre italiane, e dalla pianista coreana Sun Hee You, che è nata a Seoul e ha suonato in mezzo mondo, anche in Italia, con parecchie grandi orchestre sinfoniche.

Il titolo del disco deriva da ‘alchimia’ (termine che viene dal greco antico), ovvero quello che accade con la combinazione fra i due mondi musicali di Alchemaya. Il risultato è un’opera contemporanea con influenze progressive, classiche e elettroniche, che riporta la combinazione metricamente perfetta tra musica e testo al centro dell’attenzione.

«Lo slancio verso il divino corrisponde al tentativo di comprendere la natura dell’uomo - dice Max. - In genere, sono portato a essere ironico. Non è che in questo caso io mi stia prendendo troppo sul serio, dico solo le cose con coscienza». Gazzè ha prodotto anche un videogame, ovviamente intitolato Alchemaya, e se volete provarlo è disponibile gratuitamente sul suo sito maxgazze.it.

Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, ore 21





Jazz/La Swing Valley suona l’old jazz di John Hammond



Nel lontani anni Venti il bambino newyorkese John Hammond, rampollo di famiglia ricca e bianca, andava di nascosto negli alloggi della servitù per sentire la musica che cantavano le cameriere e i camerieri neri. Nel 1922 fece un viaggio a Londra con i genitori e fu lì che, a un concerto del sopransassofonista Sidney Bechet, scopri il jazz, ne rimase affascinato e una volta tornato a casa si mise a cercare dischi e band di black music spingendosi fra le strade di Harlem. Nel 1932 ascoltò in un club una giovane Billie Holiday, ne fu folgorato e decise di diventare un produttore discografico e di amare il jazz.

Stasera la Swing Valley Band ripropone i concerti che Hammond organizzò nel 1938 alla Carnegie Hall con musicisti come Count Basie, Benny Goodman, Big Joe Turner, Pete Johnson, il Golden Gate Quartet, James P. Johnson, Big Bill Broonzy, Sonny Terry, Kansas City Six e molti altri. Le registrazioni di quegli storici concerti, commissionate da Hammond, furono messe su nastro solo nel 1953 e distribuite nel 1959, e stasera la Swing Valley Band, con il dovuto rispetto agli originali, li ripropone. E’ una bella e raffinata operazione, e la formazione diretta dal sassofonista Giorgio Cuscito, con Nicola Tariello alla tromba, Ferdy Coppola alla voce e al sax tenore, Gino Cardamone alla chitarra, Alberto Antonucci al contrabbasso, Fabiano Giovannelli alla batteria e la vocalist Monica Gilardi, merita davvero un ricco premio.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Jazz/Syncotribe live al Monk



La formazione dei Syncotribe rinnova la concezione dell’organ-trio grazie al sassofonista e leader Maurizio Giammarco, autore di un repertorio che si discosta dagli stereotipi (vedi So To Speak, esordio discografico del gruppo) e si muove in un panorama sonoro più trasversale e contemporaneo. La musica di Syncrotribe ha un occhio sul presente ma è in equilibrio con la classicità. E’ un lavoro di interplay fra Giammarco, il pianista Luca Mannutza, che qui sfrutta abilmente ogni potenzialità dell’organo, e il batterista Enrico Morello, nuovo talento della scena jazz itaiana.

Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 21





Jazz/Da Nu Jazz al Village Celimontana



Smooth Jazz, una fusion tra jazz, funk, soul e rhythm & blues: è la scelta del Da Nu Jazz Quartet, cioè il sassofonista Costantino Ladisa, il pianista e tastierista Antonio Iammarino, il bassista Francesco Puglisi e il batterista Andy Bartolucci. Suonano di tutto, dalle composizioni di Herbie Hancock, Grover Washington, David Sanborn, Dave Grusin, George Duke, Maceo Parker, Yellowjackets ad arrangiamenti di classici della soul music di Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Gloria Gaynor e così via.

Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22





